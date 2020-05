Live, Marco Carta torna e chiede scusa alla D’Urso

editato in: da

Marco Carta torna a Live – Non è la D’Urso e parla del fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia. La scorsa settimana il cantante sardo avrebbe dovuto prendere parte alla trasmissione. L’ex vincitore di Amici alla fine però non era stato intervistato e si era infuriato ascoltando la D’Urso che annunciava al pubblico che Marco aveva perso l’aereo dalla Sardegna.

Barbara aveva replicato a Striscia la Notizia su Instagram, promettendo nuove rivelazioni nel corso di Live – Non è la D’Urso. Ospite in studio, Marco ha raccontato la sua verità, chiedendo scusa alla conduttrice per lo sfogo della settimana precedente.

“La settimana scorsa mi sono recato all’imbarco, ho scoperto che ci vuole l’autorizzazione fatta on line da parte della regione Sardegna – ha raccontato il cantante -. E dopo 48 ore ti danno la risposta positiva o negativa. Ho fatto finta di niente, ma non mi hanno fatto partire per Milano. Avevo con me solo l’autocertificazione”.

Dopo il caso di Giovanna Botteri e Michelle Hunziker, si chiude anche la questione sollevata dallo sfogo di Marco Carta contro Barbara D’Urso. La conduttrice e il cantante sardo si sono riappacificati nel corso dell’ultima puntata di Live, specificando cosa era accaduto qualche giorno fa.

Carta ha poi giustificato la sua reazione, spiegando perché appariva nervoso nel filmato trasmesso da Striscia la Notizia. “Mi ha chiamato l’autrice – ha detto – e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo e io ho pensato ‘dì che non c’è stato spazio piuttosto’… non avevo gli orari né la scaletta. Barbara i tuoi operatori mi hanno solo detto: ‘Stai fermo qui’…”.

Anche la D’Urso ha spiegato la sua posizione. La conduttrice ha rivelato di aver rimandato l’intervista per dare più spazio all’artista sardo. “Quando ho capito che avevo solo 5-10 minuti per te, ho preferito che tu venissi qua oggi per avere più spazio – ha detto -. Striscia è pazzesca, fa molto ridere, ma ora so che sente tutto quello che dico io”.