Live, Guenda Goria si confronta con il padre. E il fratello Gian Amedeo la difende

Barbara D’Urso è tornata anche questa domenica con il suo show più amato, Live – Non è la D’Urso, regalando momenti di leggerezza e ricchi di emozioni.

Splendida e radiosa come sempre, anche in questa occasione la conduttrice ha sfoggiato un look elegante, indossando un tailleur con una giacca gessata e un pantalone nero dal taglio leggermente a zampa, abbinato a un top in pizzo dello stesso colore, con una scollatura a cuore. Barbara ha scelto di indossare per la serata un paio di orecchini a croce scintillanti, messi in risalto dai capelli mossi e raccolti.

La D’Urso ha riproposto un mix di informazione e intrattenimento, accogliendo in studio tantissimi ospiti: come ogni domenica, la conduttrice ha ascoltato politici ed esperti per affrontare temi d’attualità delicati con uno sguardo diverso dal solito.

E non sono mancati, ovviamente personaggi del mondo dello spettacolo, pronti ad aprire il loro cuore e a confrontarsi: ospiti del salotto domenicale Guenda, Gian Amedeo e Amedeo Goria, che hanno affrontato le dinamiche spinose della loro famiglia.

Reduce dall’esperienza del GF Vip, Guenda Goria sta recuperando il rapporto con suo padre, ed è stata proprio l’avventura nella Casa ad aver cambiato la loro relazione:

A papà rimprovero l’assenza, che a volte si sia dimenticato di essere un papà e a volte se lo dimentica anche adesso, perché è un giocherellone. A volte io l’ho definito più figlio che padre. Però gli voglio molto bene e una volta uscita dalla Casa mi ha dimostrato grandissimo affetto. Secondo me questa esperienza è stata terapeutica per la nostra famiglia.

Anche Amedeo Goria ha voluto dire la sua, confermando il suo approccio diverso nei confronti della figlia: “Ho capito che devo sacrificare qualcosa di me per offrire qualcosa a loro: in questi giorni, dopo l’uscita dalla Casa, mi sono impegnato molto, accettando anche i suoi difetti!”. Non poteva poi mancare il chiarimento sulle frasi indelicate usate da Amedeo nei confronti di Guenda:

Ovviamente non volevo usare bipolare con un’accezione psichiatrica, ma semplicemente due lati del tuo carattere distinti: a volte sai essere dolcissima e hai una grande sensibilità, e a volte quando ti arrabbi, come hai dimostrato all’interno della Casa, vieni fuori con un temperamento molto deciso.

A quel punto è intervenuto Gian Amedeo, il fratello minore di Guenda, che ha voluto prendere le sue difese: “Lei è sempre stata diretta, magari ogni tanto è anche aggressiva, ma è sempre stata così: abbiamo imparato ad accettarla e a volerle bene così”.

Queste parole hanno fatto sciogliere in un grande sorriso Guenda, che abbracciandolo ha detto: “Lo adoro mio fratello!”. Durante il confronto poi sono emersi i sentimenti di Amedeo Goria verso Maria Teresa Ruta, che ha ammesso di provare ancora qualcosa per l’ex moglie: