Live, Fabrizio Corona invia un videomessaggio a Barbara D’Urso

Fra i protagonisti dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso c’è stato anche Fabrizio Corona che ha deciso di inviare un videomessaggio alla padrona di casa. Dallo scorso dicembre l’ex marito di Nina Moric è ai domiciliari e sta iniziando un percorso di recupero, ma alla sua pena potrebbero aggiungersi ulteriori nove mesi a causa di alcuni comportamenti che gli vengono contestati. Dopo una lunga assenza dalla tv, Corona è apparso di nuovo in video per parlare della sua situazione ed è apparso molto cambiato, come confermato anche dalla madre Gabriella.

Il suo avvocato, Ivano Chiesa, ha svelato che Fabrizio rischia altri 9 mesi di carcere per “delle cavolate fatte a novembre”, affermando a Barbara D’Urso che: “Fra le tante, è andato in televisione a fare delle cose alla Corona. Certo è un uomo eccentrico, particolare e narcisistico. Diciamo basta però”.

Nel suo videomessaggio, Corona ha raccontato le sue emozioni in questo momento decisivo della sua vita. “Domani c’è un’udienza importantissima per la mia vita, l’ennesima, in Cassazione a porte chiuse – ha rivelato -. Si decide se devo rifarmi i 9 mesi di pena che ho già fatto. Sono sereno, anche se questo è un momento particolare, ma voglio avere fede nella giustizia italiana e spero che per una le cose vadano come devono andare. Ho fatto più di sei anni dietro le sbarre, ora sono agli arresti domiciliari”.

Nel corso della puntata è intervenuta anche Gabriella Corona, che ha sempre sostenuto il figlio: “Sono più serena perché mio figlio è ai domiciliari e ora si sta curando – ha confessato -. Ho cercato di essere molto presente nella sua vita. La sua patologia è una personalità borderline, è una persona con delle problematiche di personalità molto importanti. È migliorato molto, nei rapporti con la famiglia, con i fratelli e con il figlio”. Accanto a Corona, in questo periodo particolare, ci sono due persone molto importanti per lui: il figlio Carlos e Nina Moric. La modella, nonostante la fine del matrimonio con l’ex re dei paparazzi, ha sempre mantenuto con lui un legame fortissimo e non ha mai rinnegato il grande amore che li ha uniti in passato.