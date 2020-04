Live, Favoloso attacca la Moric: “Vuole solo rovinarmi”

editato in: da

A Live – Non è la D’Urso continua lo scontro fra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso. La modella ha infatti accusato l’imprenditore di essere stato violento, ma di recente a queste accuse si sono aggiunte anche quelle di stalking. Secondo quanto raccontato dall’ex di Fabrizio Corona, il gieffino le avrebbe inviato vari messaggi e si sarebbe presentato anche sotto casa sua.

Favoloso si è difeso, affermando che la Moric e Corona avrebbero cercato di allontanarlo da Elena Morali, ex del comico Scintilla e sua attuale compagna. “Questa cosa dello stalking è un’altra bufala di Nina – ha replicato alla D’Urso -, che ha l’abitudine di raccontare delle verità parziali. Io posso anche aver chiamato Nina Moric ma c’è un motivo. Si è messa in contatto con la persona che frequento, Elena Morali. E fa una telefonata di 4 ore e mezzo parlando malissimo di me, dicendo le dice le cose più brutte che si possono dire a un uomo. Poi Elena ha avuto un’altra telefonata di Fabrizio Corona, l’ex marito di Nina, che continuava a infierire su di me, dicendo che sono un criminale, un pazzo”.

“Ho ricevuto chiamate da un numero sconosciuto: era Favoloso – ha detto la Moric, che in questo periodo si è riavvicinata a Corona -. Sono rimasta bloccata per 19 secondi, non riuscivo a respirare. Ho solo sentito: “Ho bisogno di parlarti”, poi c’è stato un buio, ho buttato giù il telefono e sono andata in crisi. Mi sono affacciata alla finestra e c’era una Mini bianca. Lui ne ha una. Ho ricevuto un’altra chiamata da uno sconosciuto alle 4 del mattino ma non ho risposto. Poi però è successa una cosa più grave. Mi chiama ancora, butto giù il telefono, mi richiama e in questo caso lo registro. Mi dice che vuole vedermi a casa sua da sola, dopo che l’ho denunciato. Mi manda messaggi con l’indirizzo, dicendo che è a 6-7 minuti da me […] Chiedo l’allontanamento di questa persona, parlo da vittima. Chiedo che giustizia sia fatta, per il bene di mio figlio e delle donne”.

Infine Favoloso ha ribadito alla D’Urso di non aver mai fatto del male alla Moric. “Io Nina non l’ho mai toccata con un dito – ha affermato -. Le foto dei lividi mostrano interventi di chirurgia plastica. Mi difenderò sentendo i medici, se necessario porterò tutti i medici del mondo”.