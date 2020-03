Live, Clizia si confessa su Ciavarro e litiga con l’amante di Sarcina

editato in: da

A Live – Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia si scontra con Grazia Sepe, la presunta amante di Francesco Sarcina, e conferma l’amore per Paolo Ciavarro. La star di Instagram ha abbandonato la casa del GF Vip, ma continua a far parlare di sè per via del rapporto con l’ex leader delle Vibrazioni e il figlio di Eleonora Giorgi.

Ospite della trasmissione di Barbara D’Urso, Clizia ha avuto un faccia a faccia con Grazie che per quattro anni sarebbe stata l’amante di Sarcina. “È paradossale – ha confessato la modella -, ma oggi ho capito di non aver paura di guardare i mostri del passato”.

“Io non sono mai stata l’amante di Francesco Sarcina – ha detto Grazia Sepe -, noi avevamo una relazione e lui mi ha sempre trattata come fossi la sua donna. Io sono stata per quattro anni con tuo marito e tu non te ne sei mai accorta”. La Incorvaia si è difesa, parlando anche di Nina, la figlia avuta dal cantante. “Perché io in quel momento stavo badando a mia figlia – ha spiegato – tu non sei madre, non sai il dolore e la fatica di tenere insieme una famiglia quando c’è una coppia in crisi. È vero tu non sei l’amante del mio ex marito, sei una delle tante che lui aveva”.

Nel corso del dibattito i toni si sono piuttosto alzati e Barbara D’Urso è intervenuta per cercare di ristabilire l’ordine. “Lasciando da parte i figli e ammettendo che Sarcina non ne avesse ma tu sapevi comunque che era sposato”, ha domandato alla ragazza. “Lui mi ha sempre detto che era separato in casa e che il matrimonio era solo per gossip […] Infatti ci siamo lasciati per questo perché dopo quattro anni io volevo di più e questo non è successo. Io sono stata illusa, lui aveva perfino parlato con mia madre”. Clizia ha comunque ammesso di aver dimenticato il dolore del passato anche grazie a Paolo Ciavarro, il conduttore conosciuto nella casa del GF Vip che gli ha regalato il sorriso.