Live, la D’Urso sorprende in nero e bacchetta Alda D’Eusanio

editato in: da

Ancora una volta, Barbara D’Urso porta a casa una nuova puntata del suo show domenicale, nonostante qualche piccolo incidente tecnico. La conduttrice, d’altronde, non si lascia mai cogliere impreparata e ha dimostrato di nuovo di saper affrontare anche le piccole difficoltà della diretta.

L’appuntamento odierno di Live – Non è la D’Urso si è concentrato nuovamente, almeno nella sua prima parte, sull’attualità. Barbara D’Urso è da sempre in prima linea con il suo impegno per fare corretta informazione, e anche questa volta ha accolto nel suo studio personaggi di rilevanza nazionale, trattando temi importanti e molto delicati. Splendida con un abito nero decorato in pizzo, la conduttrice oggi brillava davvero per eleganza e sobrietà. Nel corso della puntata, inoltre, ha saputo destreggiarsi anche affrontando qualche piccolo contrattempo.

Non sono infatti mancate le difficoltà con i collegamenti video: dapprima il sottosegretario Morani e poi l’onorevole Santanché hanno incontrato problemi con l’audio, tanto che la D’Urso è stata costretta a mandare in onda alcuni servizi già pronti per permettere ai tecnici di ripristinare la situazione. Insomma, Barbara non si è lasciata prendere alla sprovvista, e da perfetta padrona di casa ha gestito al meglio questi piccoli inconvenienti.

Nel corso della puntata ha anche dovuto affrontare qualche battibecco tra i suoi ospiti. Alda D’Eusanio, ospite in studio, ha raccontato la disavventura di cui è stata protagonista nei giorni scorsi. Fermata dalle forze dell’ordine all’interno di un bar sotto casa, è stata multata perché, stando al verbale, non avrebbe indossato nella maniera corretta la mascherina. La discussione si è subito accesa, a partire dall’affermazione – prontamente ripresa dalla D’Urso – secondo cui le mascherine a prezzo calmierato sarebbero troppo delicate.

La D’Eusanio ha poi avuto un duro scontro con Gianluigi Nuzzi, che è intervenuto parlando dei numerosi testimoni che darebbero una versione diversa dell’accaduto rispetto a quella raccontata dalla giornalista. La questione si è fatta bollente e i toni si sono alzati, così la D’Urso è dovuta intervenire, bacchettando Alda D’Eusanio. Quest’ultima, infatti, ha continuato a parlarle sopra mentre la conduttrice tentava di interrompere la discussione per lasciar spazio alla pubblicità. Barbara ha cercato di convincere la giornalista a mettere da parte l’argomento, per affrontarlo nuovamente nella prossima puntata di Live – Non è la D’Urso, ma Alda se l’è presa a tal punto da dichiarare: “No, non ne parlo più”.