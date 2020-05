Live, scontro fra Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti

editato in: da

A Live – Non è la D’Urso va in scena lo scontro fra Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti. Le due si conoscono dai tempi di Non è la Rai con Gianni Boncompagni, ma il rapporto non si è mai trasformato in un’amicizia. Qualche giorno fa, intervistata dal settimanale Chi, l’ex concorrente del GF Vip aveva commentato il legame con la Bonaccorti.

“Non era affatto materna con me. Aveva più amicizia con Yvonne Sciò – aveva detto parlando della conduttrice -. Le davo fastidio. Da metà anno in poi, faceva delle battute su di me. Pensava che volessi defraudarla di qualcosa. Io non sapevo nemmeno perché ero lì. Ha detto che sono inaffidabile, che brutta cosa da dire. Non so cosa intendesse. Di sicuro io non le voglio rubare la scena”.

“Il giudizio che io ho dato su di lei, era quello sulla casa e sui comportamenti che lei ha avuto in casa – aveva detto la Bonaccorti -. Amici miei, se li giudicassi positivi andrei contro tutto quello che mi ha insegnato mia madre. Si è comportata veramente in modo ineducato, aggressivo e addirittura violento. Questo è inequivocabile. Per il resto, Antonella mia, ho una voglia pazza di abbracciarti perché mi hai sempre fatto tenerezza. Ti abbraccio, mi fai i sorrisi, mi dici una cosa carina e poi appena non sono d’accordo con te su una cosa esplodi e mi dici delle cose terribili. Poi io ti auguro ogni bene”.

A Live – Non è la D’Urso le due donne hanno avuto l’occasione di confrontarsi e parlare, ricordando i tempi di Non è la Rai. “Certo, inaffidabile è una brutta parola – ha chiarito la Bonaccorti, parlando con la Elia -. Io ho giudicato il tuo comportamento al Grande Fratello. Le tue provocazioni erano molte ridicole, le tue reazioni erano forti. Non sono stata materna? Sono quella che sono. Per certi versi non riesco a capirti, nonostante io ti apprezzi artisticamente”.

Immediata la replica di Antonella Elia. “Hai tutto il diritto di esprimere la tua opinione dato che io sono entrata nella casa del GF – ha spiegato -. Mi dispiace però aver letto determinate cose. Evidentemente tra noi non c’è compatibilità caratteriale perciò probabilmente non vedi ciò che altre persone fortunatamente vedono”.