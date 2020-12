Live, la D’Urso omaggia Paolo Rossi. Il messaggio della moglie: “Non dimenticatelo”

editato in: da

Si rinnova l’appuntamento con Live – Non è la D’Urso, la trasmissione domenicale che ci tiene compagnia in questa stagione televisiva ricca di sorprese. Barbara D’Urso riesce ancora una volta a portare sugli schermi decine di ospiti interessanti, raccontando storie di gossip e attualità che catturano l’attenzione del pubblico.

La D’Urso, perfetta padrona di casa, ha sorpreso nuovamente i telespettatori grazie al suo look. Settimana dopo settimana, la conduttrice ha sfoggiato abiti bellissimi, come ad esempio un tailleur color lampone molto originale. In questa occasione, ha optato per un completo bianco con pantaloni palazzo e giacca dai revers ricamati, abbinato ad un semplice top bianco dallo scollo a V. Un outfit brillante e di gran classe, completato da un make up accurato e da un’acconciatura raccolta dall’effetto spettinato, così da lasciare in evidenza un paio di cerchi d’oro molto eleganti.

Nel corso della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha lasciato ampio spazio all’attualità – una linea editoriale che segue ormai da diversi mesi e che ha riscosso grande successo tra il pubblico. Solo in seguito, Barbara ha affrontato temi di cronaca e di gossip, concentrandosi ancora una volta sul caso Maradona. In merito alla drammatica scomparsa del grande campione, ci sono molte domande che non hanno trovato risposta: con i suoi ospiti in studio e in collegamento, tra cui Diego Jr. e sua madre Cristiana Sinagra, la D’Urso ha cercato di fare chiarezza sulle ultime ore di vita dell’ex calciatore argentino.

Si è parlato di Dalma e Giannina, le prime due figlie di Maradona con le quali il campione aveva un rapporto piuttosto turbolento. Entrambe sono state accusate di aver abbandonato il padre in questo momento di difficoltà, e la D’Urso ha mostrato un documento – firmato da entrambe – in cui si rifiutava il ricovero in una clinica che avrebbe permesso di tenere monitorate le condizioni del campione dopo l’intervento. Diego Jr. ha voluto spendere qualche parola in difesa delle sorelle: “Non sarò io a dover dire se le dichiarazioni di cui si sta parlando sono attendibili o meno, io so solamente che in quel periodo scrivevamo tutti nel gruppo di famiglia e loro un poco a turno lo andavano a trovare“.

Naturalmente, non è mancato un toccante omaggio a Paolo Rossi, il campione del calcio italiano che si è spento qualche giorno fa, all’età di 64 anni. Dopo le strazianti immagini del funerale, la D’Urso ha lasciato la parola a Fulvio Collovati, suo compagno di squadra e grande amico, che ha dato voce a Federica Cappelletti. La moglie di Rossi, stando a quanto raccontato, ha voluto lei stessa avvisare gli amici quando ha dovuto dire addio al suo Paolo. In un messaggio mandato dopo la morte di Rossi, infatti, ha scritto: “Paolo se n’è andato, vi voleva molto bene. Mi raccomando, non dimenticatelo“.

E, proprio nel salotto di Live, una promessa è stata fatta a Federica: no, Paolo Rossi non sarà dimenticato, perché tante sono le persone che lo ricorderanno con affetto e stima.