Live, Nina Moric contro Favoloso: “Elena Morali ricattata”

A Live – Non è la D’Urso continua lo scontro fra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso che ha coinvolto nelle ultime settimane anche Elena Morali. Secondo la modella infatti la nuova fidanzata dell’imprenditore starebbe con lui perché sotto ricatto a causa di un video intimo girato di nascosto.

Nel corso del programma di Canale Cinque, la D’Urso ha trasmesso in onda le registrazioni di una chiamata fra Nina Moric e Favoloso. Quest’ultimo è stato accusato dalla showgirl di essersi comportato in modo violento nei suoi confronti. “Tu vuoi uccidermi, questo è stalking”, dice lei nella conversazione. Una volta tornata in studio la modella, che ha trovato grande conforto grazie all’ex marito Fabrizio Corona, ha commentato dicendo: “Se ne occuperà il tribunale”.

Poco dopo Nina ha parlato di una telefonata fatta da Elena Morali. Secondo la modella, l’ex di Scintilla le avrebbe confidato di essere sotto ricatto. “Partiamo dal presupposto che lui mi accusa di aver parlato per 4 ore con Elena Morali – ha raccontato – È stata lei a parlare con me. Ha parlato male di Luigi al telefono, è stato tutto registrato e depositato in Procura”.

La Moric ha spiegato che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si sarebbe sfogata con lei. “La Morali si è messa a piangere perché aveva paura, era disperata – ha spiegato, parlando di un video girato da Favoloso e usato per ricattarla -. Si tratta di revenge porn, un video tra i due che fanno l’amore. Io non ho mai chiamato Elena, è stata lei a chiamarmi e tenermi tutto quel tempo“.

Da tempo fra Favoloso e la Moric è in atto una guerra a distanza. Nina ha accusato più volte l’imprenditore di essere stato violento nei suoi confronti e di aver trattato male anche Carlos, il figlio nato dall’amore per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi e la modella nell’ultimo periodo si sono riavvicinati molto. “Io da Luigi Mario ho ricevuto centomila telefonate registrate, io non l’ho mai chiamato, mai – ha ribadito Nina alla D’Urso -. Io sono andata in procura, ho portato delle prove e la magistratura ha aperto le indagini, non ho dato la notizia ai giornali”.