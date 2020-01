Perché è famosa Licia Nunez

editato in: da

È pronta a conquistare il pubblico del Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez: l’attrice ha addosso la nomina della “cattiva”, non perché lo sia ma perché durante la sua carriera ha più volte interpretato ruoli da antagonista.

Classe 1980, Licia Nunez è una delle concorrenti che si muoveranno all’interno della casa più spiata d’Italia. Aspira a conquistare il pubblico e, come si evince dal suo ultimo post su Instagram prima dell’inizio del reality show, quest’anno condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, ha un rapporto molto bello con i suoi fan:

Ci tenevo a salutarvi, come ci si saluta tra amici, con una stretta di mano, un abbraccio e quel pizzico di commozione l’attimo prima di partire. Ci tenevo a ringraziarvi, per tutto il calore con cui accompagnate da anni il mio cammino; con cui supportate i ruoli che ho interpretato, le scelte che ho sostenuto e persino la mia riservatezza, che non vi ha mai ostacolato nell’esserci sempre e comunque.

Ma quali sono i ruoli di spicco di Licia Nunez? L’attrice, che all’anagrafe si chiama Lucia Del Curatolo, è stata una fotomodella. Ha iniziato la sua carriera quando era ancora molto giovane, continuando nel contempo a formarsi presso l’Università di Arte Drammatica di Tolosa e al Teatro Blu di Roma. I suoi primi passi nel mondo del cinema li ha mossi nel 2003, con il film Alla fine della notte, di Piscitelli. Poi nel 2007 è salita alla ribalta interpretando il ruolo di Barbara Ponti, cattiva nella soap opera Vivere.

Dopo questo successo, ha deciso di cimentarsi nella conduzione di programmi sportivi, da vera amante del calcio – chi l’avrebbe mai detto? – mentre nel 2009 ha partecipato a Ballando con le Stelle. Solo qualche anno dopo è tornata alla ribalta con Le tre rose di Eva, la fortunatissima fiction nella quale ha impersonato Elena Monforte. Insomma, una carriera di tutto rispetto che ha portato Licia ad essere un’attrice molto amata dal pubblico italiano, ancor prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4.

Per quel che riguarda la sua vita privata, invece, è sempre stata molto riservata. Non sappiamo molto sul suo passato, con un’unica eccezione: per 6 anni è stata legata all’attivista Imma Battaglia, oggi sposata con Eva Grimaldi. E a quanto pare è stata proprio per quest’ultima che la relazione tra Licia e Imma si è conclusa bruscamente. Da quel momento, la Nunez è riuscita a tenere la sua vita sentimentale lontana dalle luci dei riflettori. Ma nel 2018, durante un’intervista, ha rivelato di essere fidanzata con un uomo e di avere anche intenzione di allargare la famiglia.