Lele Mora si confessa dalla D’Urso: “Con Corona un grande amore”

Lele Mora si confessa nel salotto della D’Urso e torna a parlare del suo discusso rapporto con Fabrizio Corona. L’ex agente dei vip ha sempre affermato di aver vissuto un’intensa relazione con l’ex re dei paparazzi, ma quest’ultimo ha più volte smentito il gossip.

Nel corso di Live – Non è la D’Urso, Mora ha svelato i retroscena del suo legame con Corona, parlando ancora una volta d’amore. “Tra me e Fabrizio c’è stata una grande passione, un grande amore, che non deve essere solo sessuale – ha detto -. Può venire dal cuore, dalle attenzioni”.

Erano gli anni Duemila quando entrambi, all’apice del successo, vennero coinvolti in alcune vicende giudiziarie. “Ho conosciuto Fabrizio che era bello, faceva il modello, ha fatto di tutto per venire a lavorare con me, era molto sveglio – ha ricordato Mora, parlando degli anni trascorsi accanto a Corona -. Quello che ho fatto io per Fabrizio è vero: l’ho aiutato, gli ho comprato tante cose, la casa…la mia famiglia lo sapeva!”.

Attualmente l’ex re dei paparazzi si trova in carcere, dove dovrà scontare una pena fino al 2023. Corona, a cui era stato concesso l’affidamento terapeutico per disintossicarsi dalla dipendenza da cocaina, è tornato a San Vittore dopo aver violato alcune regole del provvedimento. A niente sono servite le richieste d’aiuto di Fabrizio e la promessa che questa volta si comporterà bene. “Oggi sono molto dispiaciuto nel sapere che è in carcere, non si augura a nessuno – ha commentato Mora -. Forse lui ha esagerato in alcune cose credendo di essere onnipotente, ma nessuno lo è”.

Non è la prima volta che l’ex agente dei vip parla del suo legame con Corona in questi termini. Già qualche mese fa, poco prima di tornare in carcere, Fabrizio aveva negato l’esistenza di un rapporto amoroso, proprio nel salotto della D’Urso. “Ogni giorno lui ne dice una – aveva commentato di fronte alle domande della padrona di casa -. Ogni mese tira fuori una cosa diversa. Non c’è mai stato nulla tra di noi. Se fossi bisessuale, sarei andato con un uomo più carino”.

Staremo a vedere se, anche dal carcere, Corona deciderà di replicare alle nuove dichiarazioni di Lele Mora oppure se preferirà tacere.