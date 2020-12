Le Iene, scherzo crudele per Matilde Brandi. Le sue parole su Instagram

editato in: da

Le Iene colpiscono ancora: questa volta a finire nel mirino dei loro cattivi ma divertentissimi scherzi è stata Matilde Brandi, rimasta vittima del piano orchestrato questa settimana dall’inviato Nicolò De Devitiis.

All’inizio dello scherzo la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip riceve una chiamata da una sua cara amica, dermatologa, che si sta occupando di una medicazione sul set di un famoso attore.

Si tratta di Tom Cruise, uno dei miti della Brandi, che sta cercando una ballerina per girare alcune scene del suo ultimo film. Matilde, al settimo cielo, accetta di fare un provino e così si reca a fare uno sbiancamento dei denti prima di incontrare il suo idolo.

L’igienista dentale, ovviamente complice delle Iene, infrange in pochi minuti il sogno della showgirl: poco prima dell’appuntamento con Tom Cruise sbaglia il trattamento richiesto rendendo i denti di Matilde neri.

La Brandi, alla vista dei denti così rovinati, scoppia in un pianto disperato: “Erano i miei denti, erano i miei denti sani”. A nulla servono le rassicurazioni del dentista, che non riesce a calmare la showgirl: “Stai tranquilla Matilde, torneranno come prima, sistemo tutto io”.

La ballerina, che non vuole assolutamente rinunciare all’incontro con Tom Cruise e decide di recarsi comunque al provino per non perdere questa occasione. Ma quando l’addetto ai casting le chiede di fare un bel sorriso la Brandi è in evidente difficoltà, e imbarazzata cerca di spiegare quanto accaduto nelle ore precedenti.

Il direttore dei casting fa finta di andare ad avvertire Tom Cruise del problema, facendo credere alla Brandi che l’attore, indispettito dall’imprevisto, non la voglia più nel suo film. A quel punto Matilde si ritrova faccia a faccia con quello che lei crede essere l’attore e si scusa in un inglese stentato per i problemi creati.

Ben presto scoprirà che dietro la maschera che celava il viso dell’attore c’è l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. Ovviamente, dopo una prima reazione di rabbia, la Brandi ha ammesso di non aver sospettato nulla per tutto il tempo – “Ci sono cascata con tutte le scarpe!” -, come ha ribadito anche su Instagram: “Avete capito che scherzo cattivo? Io brutta come la strega di Biancaneve e ho creduto a tutto!”.