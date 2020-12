Le Iene, Marcuzzi bellissima. Lo scherzo della figlia di Di Biagio degenera

editato in: da

Nuovo appuntamento con Le Iene che, anche questa sera, ha proposto uno show fatto di intrattenimento e informazione.

A presentarlo la bellissima Alessia Marcuzzi in compagnia di Nicola Savino: la conduttrice ha riproposto, come qualche puntata fa, un look total red.

L’outfit indossato valorizzava appieno la silhouette della Marcuzzi: un maglione rosso ampio a collo alto, abbinato a una gonna a tubino in pelle in pendant. A completare il look delle decolleté con tacco a spillo dello stesso colore, con un cinturino di strass. Alessia poi ha scelto di portare i capelli sciolti con onde morbide, smalto rosso, un make up sui toni caldi che ne esaltava la bellezza naturale e un rossetto color malva.

Reduce dal grande successo per la conduzione di Temptation Island di cui ormai è diventata il volto per la versione Vip, la Marcuzzi continua la sua avventura televisiva con Le Iene. Quest’anno la conduttrice ha dovuto fermarsi – anche se per una sola puntata – per un tampone “leggermente positivo”, allarme fortunatamente rientrato in poco tempo e che le ha permesso di tornare presto nella grande famiglia delle Iene, che la vede al timone da tante edizioni.

Come sempre, tra un servizio di denuncia e un’intervista, è andato in onda lo scherzo che questa volta ha visto nel mirino l’allenatore ed ex calciatore Gigi Di Biagio. Con la complicità di tutta la famiglia, Di Biagio è rimasto vittima del piano orchestrato da Sebastian Gazzarrini.

I nervi dell’ex calciatore sono stati messi a dura prova dal cattivissimo scherzo delle Iene: la sua terza figlia Beatrice, ancora diciassettenne, ha portato a cena il suo nuovo fidanzato Tommaso. L’uomo sin dall’inizio non è risultato molto simpatico a Gigi: quarantenne, con moglie e figli e giocatore d’azzardo, non rappresentava certo il prototipo del compagno ideale.

L’allenatore, con grande difficoltà, ha cercato di mantenere la calma, con scarsi risultati. L’indomani, mentre stava rientrando da un allenamento, ha scoperto che Beatrice non era in casa. La ragazza, dopo qualche ora, ha mandato un messaggio vocale alla sorella, dicendo di trovarsi in un appartamento e di essere in grande difficoltà.

Di Biagio, insieme alle figlie, ha cominciato ad allarmarsi e si è recato in quell’appartamento dove ha scoperto che Beatrice era stata “persa” in una partita a poker dal fidanzato. A quel punto lo scherzo è degenerato: l’ex azzurro non è riuscito a trattenere la rabbia, picchiando l’attore che interpretava Tommaso.