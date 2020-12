Le Iene, Alessia Marcuzzi osa in total black. E Balotelli si sbilancia sull’ex

editato in: da

Torna una nuova puntata de Le Iene, la trasmissione in onda su Italia 1 che vede alla conduzione la splendida Alessia Marcuzzi. Con scherzi sorprendenti e inchieste interessanti, si rinnova l’appuntamento settimanale molto atteso dal pubblico. Tra i tanti protagonisti della serata, spiccano in particolare Mario Balotelli e suo fratello Enock.

Alessia Marcuzzi questa volta ha voluto stupire i telespettatori con un look davvero incredibile, un outfit total black da lasciare senza fiato. La conduttrice ha infatti optato per una gonna midi in pelle che, perfettamente aderente alle sue curve, ha messo in risalto la sua silhouette invidiabile, oltre ad un top con scollo a V e un coprispalle incrociato sul petto. Ai piedi, un paio di splendide décolleté laccate nere dal tacco vertiginoso hanno contribuito a slanciare la sua figura. E con un make up leggero, abbinato ad una pettinatura sciolta sulle spalle, si è rivelata ancora una volta la vera star de Le Iene.

Nel corso della puntata, sono molti i servizi che hanno tenuto incollato il pubblico allo schermo. Tra questi, uno dei più esilaranti è stato senza dubbio quello che ha visto come protagonisti Mario Balotelli e suo fratello Enock, reduce da un’avventurosa esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Entrambi avevano infatti un conto in sospeso con un loro amico di nome Antony, il quale si è più volte prestato nell’organizzare divertenti scherzi andati in onda proprio a Le Iene.

Questa volta è stato il suo turno: i due fratelli hanno scelto il momento perfetto per rendergli pan per focaccia, fingendo una lite nel giorno del suo matrimonio. E quando, nel culmine dello scontro, hanno lasciato cadere la torta nuziale in acqua, il novello sposo ha avuto un attimo di panico – smorzato solamente dall’intervento de Le Iene, che hanno rivelato lo scherzo. Prima di vedere il divertente siparietto organizzato da Mario ed Enock, i due si sono lasciati andare ad alcune confidenze ai microfoni della trasmissione di Italia 1.

La loro è stata una breve intervista, che ha però portato a galla alcuni aneddoti davvero curiosi. Ad esempio, SuperMario è tornato a parlare di una delle sue storiche relazioni, quella con Fanny Neguesha. Alla domanda sulla cosa più pazza che abbia mai fatto per amore, il calciatore non ha avuto esitazioni: “Una proposta di matrimonio. Lei mi aveva detto di sì, ma poi abbiamo avuto delle incomprensioni e ci siamo lasciati”. La fortunata, come lui stesso ha rivelato, era proprio la bellissima modella, una delle sue più famose ex fidanzate.