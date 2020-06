Lapo Elkann, i baci con la fidanzata Joana Lemos: “Sono un uomo molto felice”

editato in: da

Lapo Elkann è uscito allo scoperto con un nuovo amore: il rampollo della famiglia Agnelli ha confessato di avere accanto una persona speciale, pronta a sostenerlo e ad amarlo: è Joana Lemos, ex campionessa di Rally di origine portoghese.

Una donna forte, manager di successo e molto impegnata nel sociale, molto diversa dalle compagne che ha avuto in passato Lapo, e che ha saputo donargli nuovamente la serenità e il sorriso.

Intervistato dal settimanale Chi, l’imprenditore ha confessato: “Ho tantissima voglia di mettere radici, in questo momento sono un uomo molto felice perché ho accanto una persona che mi dà tanto”.

Lapo Elkann ha aperto il suo cuore al settimanale di Alfonso Signorini, dopo il grave incidente di cui è rimasto vittima lo scorso gennaio in Israele. Un incidente d’auto mentre viaggiava tra Gerusalemme e Tel Aviv, che l’ha profondamente cambiato. Dopo le sofferenze date da questo avvenimento, Lapo ha deciso di dedicare buona parte del suo tempo ad aiutare gli altri, tramite le sue fondazioni benefiche.

“Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno – ha affermato Lapo -. Faccio il possibile per proteggere la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei”.

Lapo Elkann e Joana Lemos sono stati fotografati durante una breve crociera alle Baleari a bordo della barca di un amico, tra teneri abbracci e baci al sapore di sale. L’ex sportiva ha 47 anni, due figli e un matrimonio alle spalle, e la loro relazione sembra aver regalato a Lapo quella fiducia in sé stesso, che sembrava aver perso dopo l’incidente.

“La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami – ha raccontato Lapo – nel mio non stare bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita”.

L’imprenditore ha ammesso che quella con Joana è una relazione differente rispetto alle precedenti, che gli sta regalando emozioni che non aveva mai provato prima: “Ora è diverso: sono felice e innamorato. Dal punto di vista umano mi sento ricco grazie alla mia Fondazione e vorrei aiutare il mondo con un obiettivo: quello di dimostrare che essere buoni non può che renderci tutti migliori”.