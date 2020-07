La Vita In Diretta Estate: la storia di Cassandra commuove la Delogu

editato in: da

Andrea Delogu si è commossa a La Vita In Diretta Estate: la conduttrice del talk di Rai 1 si è lasciata andare alle emozioni nel presentare la storia di Cassandra, una coraggiosa ragazza di 21 anni di Frattamaggiore che sta combattendo contro la leucemia. Ciò che rende speciale la giovane, però, è il suo starordinario talento per il canto.

Cassandra, infatti, si è collegata con lo studio dopo essere diventata famosa grazie a un video girato da un’infermiera del Cardarelli di Napoli che ha ripreso la ragazza mentre cantava If I Ain’t Got You di Alicia Keys, con un’emozione palpabile che ha catturato l’attenzione di molti, fino ad ottenere più di due milioni di visualizzazioni su Youtube.

La Delogu, dunque, dopo aver introdotto brevemente la storia della ragazza, si è mostrata visibilmente turbata, tanto che ha voluto anche scusarsi con Cassandra:

Mi sono emozionata come una bambina, scusami. Complimenti, hai una voce incredibile. Sei una donna fortissima, sei stupenda, sei bravissima.

L’ammirazione della conduttrice nei confronti di Cassandra è stata palpabile per tutta l’intervista, mentre la ragazza si è dimostrata sempre sorridente e pronta a condividere con tutti la sua esperienza:

Prima che mi dimettessero, dopo l’ultimo ricovero, la mia infermiera preferita mi ha chiesto di poter riprendermi mentre cantavo e io ho accettato, anche se un po’ mi vergognavo. Dicevo che non volevo cantare perché per le chemioterapie ero sempre stanca, ma gli infermieri hanno insistito.

L’incitamento degli infermieri è conseguenza del fatto che Cassandra aveva in programma un provino per Amici, ma le sue condizioni di salute non le hanno permesso di poterlo sostenere, poiché la giovane non poteva affrontare un viaggio.

Da qui è nata l’idea del video, che – una volta diventato virale – ha attirato l’attenzione della stessa redazione del talent, che ha concesso alla ragazza un provino via Skype.

Cassandra, poi, ha raccontato che l’audizione è andata bene e che appena sarà possibile incontrerà chi l’ha contattata. Nel frattempo, la ragazza ha deciso di guardare avanti e di voler frequentare al più presto il Conservatorio, ma anche di continuare a deliziare i suoi nuovi fan con tantissimi video, come si può vedere sui suoi profili social.

Andrea Delogu, completamente catturata dalle parole della ragazza, con un po’ di imbarazzo ha chiesto a Cassandra se poteva concederle una canzone, venendo così accontentata dalle meravigliose note della giovane. Per ringraziarla, ha poi concluso il loro colloquio augurandole il meglio: