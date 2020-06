La Prova del Cuoco, svelato il destino di Elisa Isoardi dopo l’addio

editato in: da

La Prova del Cuoco chiude: quale sarà il destino di Elisa Isoardi? Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice non si allontanerà dalla tv, ma sbarcherà alla guida di uno storico programma Rai. Si tratta di Check-Up, trasmissione di medicina molto amata andata in onda dal 1977 sino al 2002. La presentatrice avrebbe quindi trovato un accordo con l’azienda di viale Mazzini, restia all’idea di condurre lo show una volta alla settimana.

Secondo le prime indiscrezioni diffuse da Panorama, la trasmissione andrà in onda tutte le domeniche e sarà in chiave moderna rispetto al passato. Per ora si tratta solo di rumors e non ci sarebbe ancora nulla di certo. Qualche giorno fa era stata proprio la Isoardi ad annunciare la chiusura della Prova del Cuoco, celebre programma creato da Antonella Clerici e condotto dalla presentatrice per ben due anni.

“La Prova del Cuoco sta chiudendo, lo sanno tutti – aveva detto Elisa, tranquillizzando la madre che era intervenuta in collegamento nel corso della puntata -. Ieri mi ha chiamata e mi ha chiesto cosa ne sarebbe stato di me. Le ho detto “ti preoccupi per me perché magari è un momento particolare”. Ma questo è lavoro, tra l’altro il più bello del mondo, e basta darsi una mossa, che è quello che stiamo facendo”. Sulla questione era intervenuto Claudio Lippi, accanto alla conduttrice dopo l’addio di Anna Moroni, che aveva lasciato lo show culinario insieme alla Clerici.

“Nell’ambiente dello spettacolo ci si abbraccia, siam tutti amici, non è vero niente – aveva detto il conduttore -. Goditi il fatto che la gente ti vuol bene, perché gli altri sono soltanto invidiosi e anche un po’ de****nti. […] Non faccio i complimenti, dico una verità che tu non faresti mai capire”. Silenzio invece da parte di Antonella Clerici che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe sbarcare su Rai Uno con una nuova trasmissione che andrà in onda proprio al posto de La Prova del Cuoco. Si tratta di un programma culinario, trasmesso in diretta dalla casa nel bosco in cui la presentatrice si è trasferita con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.