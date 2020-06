La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ringrazia i fan e Costanzo interviene

editato in: da

Elisa Isoardi ringrazia i fan a pochi giorni dall’annunciata chiusura de La Prova del Cuoco e Maurizio Costanzo interviene, commentando l’addio allo show culinario. Ormai è ufficiale: la trasmissione lanciata vent’anni fa dalla Clerici è stata cancellata, nel prossimo palinsesto televisivo della Rai La Prova del Cuoco non ci sarà, al suo posto una nuova trasmissione che verrà condotta proprio da Antonella.

Dopo numerose indiscrezioni, a confermare la cancellazione del programma è stata proprio la Isoardi nel corso di una puntata. L’annuncio non ha però spento il sorriso della conduttrice che è decisa a terminare La Prova del Cuoco con la consueta grinta e il buonumore. D’altronde la notizia della chiusura dello show ha reso tristi moltissimi fan che hanno mostrato la loro vicinanza nei confronti di Elisa. “Noi ci siamo, voi ci siete, quindi grazie per l’affetto fino in fondo”, ha detto la presentatrice, visibilmente commossa, insieme a Claudio Lippi che, una puntata dopo l’altra, non ha mai smesso di esaltare la bravura e la bellezza della collega.

Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ha commentato il comportamento della presentatrice. “Elisa Isoardi ce l’ha messa tutta e probabilmente avrà presto altre occasioni per far ancora compagnia ai suoi ammiratori – ha svelato sulle pagine di Nuovo – […] Probabilmente la Rai vuole far spazio a nuovi format […] Un programma non può durare in eterno. E anche La prova del cuoco prima o poi era destinato a finire.