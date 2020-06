La Prova del Cuoco, Lippi difende Elisa Isoardi e Antonella Clerici tace

editato in: da

Claudio Lippi difende Elisa Isoardi dopo l’annuncio della chiusura della Prova del Cuoco, mentre Antonella Clerici su Instagram continua a tacere. Ormai è ufficiale: lo show di Rai Uno chiuderà i battenti. A svelarlo, dopo settimane di indiscrezioni, è stata proprio la Isoardi che nel corso di una puntata ha rivelato il futuro della trasmissione culinaria. Un programma amatissimo dal pubblico e lanciato proprio dalla Clerici, in cui Elisa è approdata circa due anni fa.

La notizia era nell’aria e da tempo si parlava di una sospensione della Prova del Cuoco, questo però non ha diminuito la tristezza dei fan. In tanti hanno espresso il loro sostegno, su Instagram, Facebook e Twitter, nei confronti della Isoardi, che è apparsa provata, ma come sempre sorridente. Accanto a lei Claudio Lippi, che non ha mai nascosto la profonda stima nei confronti della collega.

“Mi ha fatto delle dediche personali stupende”, ha spiegato la Isoardi.” Nell’ambiente dello spettacolo ci si abbraccia, siam tutti amici, non è vero niente – ha chiarito Lippi -. Goditi il fatto che la gente ti vuol bene, perché gli altri sono soltanto invidiosi e anche un po’ de****nti. […] Non faccio i complimenti, dico una verità che tu non faresti mai capire”.

E mentre Lippi difende la Isoardi, Antonella Clerici continua a rimanere in silenzio. La conduttrice, secondo alcune indiscrezioni, presto tornerà in tv con una nuova trasmissione che andrà in onda al posto de La Prova del Cuoco. Lo show tratterà di cucina e verrà trasmesso dalla casa nel bosco in cui la conduttrice vive da qualche tempo insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone. Per ora da parte sua non è arrivato nessun commento, nemmeno sulla chiusura dello storico programma Rai.

“Non c’è nessuna rivalità con Antonella Clerici – aveva chiarito qualche tempo fa Elisa Isoardi, parlando della presentatrice -. È normale, siamo tutte donne e di posti ce ne sono X. Io non vorrei essere direttore di Rai 1 in questo momento. Chapeau ai direttori, perché devono fare delle scelte e quelle sono le caselle, non è che te ne puoi inventare tante altre”.