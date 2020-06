La Prova del Cuoco chiude per sempre, Isoardi commossa

editato in: da

Elisa Isoardi si commuove nell’ultima puntata de La Prova del Cuoco che segna la chiusura del programma. La trasmissione ideata dalla Clerici vent’anni fa non sarà più nel palinsesto Rai, ma verrà sostituita da un nuovo show di Antonella. Il congedo finale di Elisa, come era prevedibile, è stato molto emozionante. La presentatrice, affiancata da Claudio Lippi, ha salutato i telespettatori e ringraziato tutto lo staff del programma.

“Ringrazio tutto lo studio, la regia, la fotografia, trucco e parrucco – ha detto la Isoardi – e poi ancora la scenografia, l’arredamento, quello che vedete attorno a noi, la cucina di servizio, l’attrezzeria e la produzione Rai, Endemol e tanti altri. Saluto tutta la famiglia che da vent’anni realizza questo programma con passione”. Poco prima di annunciare il vincitore della sfida fra pomodoro rosso o verde, la presentatrice ha aggiunto: “Siete stati fantastici, oggi non piango stranamente, forse perché ancora devo rendermi conto della cosa. Mi dispiace perché era bello, perché compiva vent’anni e perché mi porto nel cuore il sorriso di tutti. Grazie per quello che mi avete dato, spero che questo sia un arrivederci e non un addio”.

Poco dopo però la clip con il saluto dei cuochi ha commosso Elisa che è stata omaggiata anche da Claudio Lippi. “Tutti abbiamo vissuto in maniera molto triste il fatto di non essere arrivati al 3 ottobre – ha ammesso il conduttore -. Un ringraziamento particolare voglio farlo a Elisa, con la quale è nata non solo un’amicizia, ma un grande rapporto”.

Al posto della Prova del Cuoco, che chiude i battenti per sempre, andrà in onda il nuovo programma di Antonella Clerici, ambientato nella sua casa nel bosco in cui vive con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Il futuro di Elisa Isoardi invece resta incerto: secondo alcune indiscrezioni l’ex compagna di Salvini sbarcherà al timone di Check-up, storica trasmissione dedicata alla salute che dovrebbe andare in onda una volta a settimana. Per ora si tratta solo di un’ipotesi visto che non è stata confermata dalla Rai e nemmeno dalla diretta interessata.