La Prova del Cuoco chiude? Elisa Isoardi rompe il silenzio

Elisa Isoardi commenta la possibile chiusura della Prova del Cuoco. Il prossimo 25 maggio il cooking show arrivato al successo grazie ad Antonella Clerici tornerà sul piccolo schermo. L’ultima puntata del programma era andata in onda lo scorso 13 marzo, poi un lungo stop, durante il quale la conduttrice ha continuato a tenersi in contatto con il pubblico grazie a Instagram.

Nelle ultime settimane però si sono rincorse anche numerose voci riguardo una possibile chiusura della Prova del Cuoco. In particolare Dagospia ha parlato di un addio della trasmissione di Rai Uno per lasciare spazio a nuovi programmi, magari proprio uno show guidato da Antonella Clerici. Intervistata da Repubblica, la Isoardi ha voluto commentare l’indiscrezione, svelando di non esserne a conoscenza, ma che se fosse vera affronterebbe al meglio la decisione della Rai.

“Non conosco queste voci, mi attengo ai fatti – ha spiegato -. Contano le decisioni ufficiali, non le chiacchiere e la decisione è di riprendere. Anzi vorrei ringraziare il direttore di Rai1 Stefano Coletta, perché ci vuole coraggio nell’affrontare una programmazione in una situazione inedita, con le misure di sicurezza del caso. Comunque, anche se davvero fosse l’ultima stagione – ha concluso -, continuerei con l’impegno e la passione di sempre, sorridendo fino all’ultima puntata”.

La Isoardi è approdata a La Prova del Cuoco dopo la scelta, sofferta, di Antonella Clerici di lasciare lo show. Una decisione presa in seguito alla morte di Fabrizio Frizzi, suo caro amico, e dettata dalla volontà di trascorrere più tempo con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Al timone della trasmissione culinaria, Elisa ha dovuto affrontare numerose difficoltà. Prima il cambiamento della squadra, con l’addio di alcuni chef e di Anna Moroni, poi il calo degli ascolti.

Per moltissimo tempo i fan più accaniti della Prova del Cuoco hanno continuato a paragonarla alla Clerici, ma lei non ha mai perso la pazienza. Con coraggio e forza di volontà, una puntata dopo l’altra, è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori, dimostrando di essere un’ottima conduttrice. Lo stop momentaneo del programma ha riacceso le indiscrezioni sul suo futuro, ma bisognerà ancora attendere per scoprire quale sarà.