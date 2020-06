La Prova del Cuoco, Antonella Clerici al posto di Elisa Isoardi: parla Maurizio Costanzo

editato in: da

Maurizio Costanzo dice la sua sulla chiusura della Prova del Cuoco e l’arrivo di Antonella Clerici al posto di Elisa Isoardi. Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile addio alla trasmissione, in onda da ben vent’anni. Da qualche anno ormai al timone dello show c’è la Isoardi, ma alcune fonti rivelano che la Rai sarebbe pronta a cancellare lo show, mettendo al suo posto, nella stessa fascia oraria, una nuova trasmissione condotta dalla Clerici.

Si tratterebbe di un programma registrato nella famosa “casa nel bosco” in cui la conduttrice vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Un luogo magico in cui si è trasferita dopo aver cambiato vita per amore della famiglia, lasciando la Prova del Cuoco con l’obiettivo di trascorrere più tempo con i suoi cari. Al suo posto Elisa Isoardi che ha dovuto non solo convincere il pubblico, affezionato alla Clerici e refrattario al cambiamento, ma anche affrontare il calo degli ascolti e la necessità di formare una nuova squadra dopo l’addio di Anna Moroni.

Oggi Elisa è al timone della Prova del Cuoco con Claudio Lippi, ma il programma potrebbe presto chiudere. Inizialmente si era parlato di un cambio di testimone con Antonella, ma con molta probabilità ci sarà un nuovissimo show. A commentare la vicenda, non ancora confermata, Maurizio Costanzo. Il giornalista ed esperto di tv ha risposto alle domande di una lettrice nella sua ormai celebre rubrica sul settimanale Nuovo. “La prova del cuoco esiste da più di venti anni e sarebbe giusto anche cambiare e inventare un nuovo contenitore più adatto alle evoluzioni che ci sono state – ha spiegato Costanzo, che ha poi parlato del futuro televisivo della Clerici -. Potrebbe anche stupirci con un prodotto nuovo, magari che prenda spunto dalla sua vita in campagna”.

“Finora non c’è nulla di ufficiale da parte della Rai – aveva spiegato di recente la Isoardi, infuriandosi per i gossip riguardo l’ex Salvini -. Il modo di intrappolarmi in una condizione dalla quale sono venuta fuori da anni. Sa che la Prova del cuoco io l’ho condotta per la prima volta nel 2009? Prima di ogni effetto, coincidenza, legame o suo immotivato pregiudizio”.