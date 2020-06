La Prova del Cuoco e l’addio di Elisa Isoardi: Antonella Clerici rompe il silenzio

editato in: da

Antonella Clerici rompe il silenzio dopo la chiusura della Prova del Cuoco, programma condotto da Elisa Isoardi. La notizia era nell’aria ormai da settimane e a confermarlo è stata proprio la conduttrice del format che nel corso di una puntata ha annunciato l’addio alla trasmissione, giunta ormai alla ventesima edizione. “La Prova del Cuoco sta chiudendo, lo sanno tutti – ha ammesso Elisa, che ha svelato la preoccupazione di sua madre, intervenuta in collegamento -. Ieri mi ha chiamata e mi ha chiesto cosa ne sarebbe stato di me. Le ho detto “ti preoccupi per me perché magari è un momento particolare”. Ma questo è lavoro, tra l’altro il più bello del mondo, e basta darsi una mossa, che è quello che stiamo facendo”.

Era il 2 ottobre 2000 quando Antonella Clerici presentò per la prima volta uno show rivoluzionario in cui si parlava di cucina. Da allora sono trascorsi anni e La Prova del Cuoco è diventato un cult, imitato da tantissime altre trasmissioni. Due anni fa la Clerici, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi di più alla famiglia e al suo posto è arrivata Elisa Isoardi. Un cambio di testimone che non ha entusiasmato molto i fan e che ha causato un calo degli ascolti. Nemmeno l’arrivo di Claudio Lippi, scelto per affiancare la presentatrice al posto di Anna Moroni, è riuscito a cambiare le cose e lo show si è diretto verso un destino inevitabile.

Visibilmente commossa, Elisa ha annunciato la chiusura della Prova del Cuoco e in molti si sono chiesti quale fosse la reazione della Clerici. Antonella ha voluto attendere l’uscita dei palinsesti Rai – dove figura il suo nuovo programma che andrà in onda proprio al posto dello show – prima di pronunciarsi. Sulle pagine del settimanale Nuovo TV, la Clerici ha svelato di essere molto emozionata per la nuova avventura televisiva che l’aspetta. “Sono almeno due anni che penso a questo programma: da quando mi sono trasferita in Piemonte – ha detto parlando di La casa nel bosco -. Tutto torna, sento che questa è l’idea giusta, me lo dice l’istinto”.

“Gli animali, la natura, i fornelli e qualche chiacchierata – ha aggiunto -: è questo quello che so fare. La casa e la vita che vi scorre dentro, insomma”. Nessun riferimento diretto, dunque, a Elisa Isoardi che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe condurre Check-Up, mentre a settembre sarà nel cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.