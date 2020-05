Katy Perry, la bimba fa il gestaccio nell’ecografia: “Sono fregata”

editato in: da

Katy Perry, senza dubbio la pop star più ironica in circolazione. Che non si vergogna a mostrarsi fasciata in costumi improponibili, come l’ultimo, da “mamma elefante”, o con outfit sopra le righe.

Da quando la cantante ha confermato la sua gravidanza (aspetta per questa estate una bambina, dal compagno Orlando Bloom), su Instagram posta foto e commenti scherzosi sul suo stato. E per smentire le voci di una crisi con il fidanzato, circolate nelle settimane scorse, ha pubblicato nel giorno della festa della mamma uno scambio di battute con Orlando che ha chiarito le cose.

“Questo mazzo di fiori è per me?”, chiede la cantante al compagno, ricevendo il tenero regalo. “Un augurio a tutte le mamme, compreso a te che stai per diventarlo”, la didascalia di Bloom ad una clip in cui Katy salta felice.

Anzi, la Perry ha precisato come l’attore stia facendo di tutto per renderle più facile la gravidanza: “Orlando è una persona davvero sensibile e capisce la situazione. Si sta allenando tantissimo sulla bicicletta, più ore al giorno- ha rivelato a Cosmopolitan- Così mi lascia lo spazio di cui ho bisogno”.

L’ultimo post è il video dell’ecografia fatta, in cui si intravede il feto nella pancia fare uno strano gesto con le manine, simile al “dito medio”. E Katy ha prontamente commentato: