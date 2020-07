Da Katy Perry a Giorgia Palmas: i pancioni dell’estate 2020

editato in: da

Katy Perry e Giorgia Palmas, pancioni esplosivi. La pop star internazionale e la showgirl italiana sono accomunate, in queste settimane, dall’attesa di una bimba in arrivo per settembre. E le loro pance, postate sui social, sono immense e bellissime.

A far loro compagnia ci sono anche Alice Campello, che aspetta un maschietto (il terzo) dal marito Alvaro Morata, la top model Eva Riccobono incinta del secondo figlio, dopo Leo, dal compagno Matteo Ceccarini, la bellissima attrice Margareth Madè, che avrà un secondo bambino a fine agosto, dopo Angelica.

Anche la top model Gigi Hadid e il cantante Zayn Malik sono in attesa della loro prima bimba, che arriverà in autunno, mentre Giulia Belmonte, compagna di Stash, è ancora all’inizio della sua prima gravidanza e si gode il primo accenno di pancino.

Sono tantissimi, e tutti meravigliosi, i pancioni vip dell’estate 2020…