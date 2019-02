Chi è Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli

editato in: da

Classe 1979, Karin Trentini è sposata con il cantante Riccardo Fogli , uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Modella e ballerina, ha vinto il titolo di Miss Mondo Lazio nel 2000 e ha partecipato al film Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni.

Pochissime le informazioni sulla donna che, in un’intervista del 2016, ha raccontato di essersi innamorata del suo attuale marito quando aveva 16 anni. Karin Trentini è entrata nel mondo della moda durante gli anni dell’Università, e ha trasformato quello che a conti fatti era un hobby in un vero e proprio lavoro. Grazie a queste esperienze è riuscita a fare il suo esordio (anche) nello spettacolo, ed è ora un’imprenditrice e una figura importante del fashion system.

L’incontro con Riccardo Fogli è avvenuto per caso. La quarantenne ha confessato d’essersi invaghita a 16 anni, dopo aver visto l’ex Pooh ad un concerto. Aveva pensato potesse essere una cotta adolescenziale, ma in cuor suo non ha mai abbandonato l’idea di conoscerlo un giorno. Ha continuato a seguire i suoi concerti e le sue esibizioni dal vivo fino a quando, nel corso di una cena, l’ha finalmente incontrato: Riccardo Fogli si era lasciato da poco con la moglie, e tra i due è scattata la scintilla.

Nel 2010 si sono sposati e dal loro amore è nata Michelle, seconda figlia di Fogli dopo Alessandro, avuto dal precedente matrimonio. Insieme, la coppia ha aperto il bed and breakfast Casa Fogli, in Toscana, ma non è l’unica attività – questa – di Karin, che cura anche un brand di cosmesi.

Ora, il nome di Karin Trentini rimbalza tra le pagine della cronaca rosa per un suo presunto tradimento. Lo scoop è arrivato qualche giorno fa da The King – Coronamagazine, il già controverso web magazine di Fabrizio Corona, secondo cui la Trentini avrebbe avuto una relazione clandestina con Giampaolo Celli, imprenditore sposato e con figli.

Secondo quanto riportato da Spy, settimanale di Alfonso Signorini, Karin Trentini ha chiesto alla produzione de L’Isola dei famosi di incontrare con urgenza il marito attualmente naufrago in Honduras. Nel frattempo la donna ha postato una fotografia su Instagram in cui giura fedeltà al marito: “Tutto l’amore nasce e finisce qui. Solo questa è la verità”, ha scritto.