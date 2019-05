Jessica Mazzoli dalla D’Urso: sconvolta da Morgan

editato in: da

Jessica Mazzoli torna ad attaccare Morgan, commentando le dichiarazioni rilasciate dal cantante nel corso di Live – Non è la D’Urso. Da anni ormai l’ex stella di X Factor e l’ex frontman dei Bluvertigo si scambiano frecciatine e accuse a distanza. Al centro delle polemiche la piccola Lara, la figlia di sei anni nata dalla loro relazione che, secondo quanto rivelato da Jessica, avrebbe visto pochissime volte il padre.

Nel salotto della D’Urso, Morgan ha parlato del suo rapporto con Anna Lou, frutto della storia con Asia Argento, e Lara, rivelando di amare molto le sue figlie e di non averle abbandonate. Non solo, il cantante si è spinto tanto in là da affermare che Jessica Mazzoli l’avrebbe “incastrato”.

Parole forti, a cui lei ha risposto ancora una volta durante la trasmissione di Canale Cinque, attaccando l’ex compagno e affermando di essere sconvolta dal suo comportamento.

“Sono sconvolta, mi viene un nervoso assurdo – ha detto la cantante -. Ha detto una marea di bugie. La cosa brutta è che ha giurato su Dio. Io sono credente, cristiana, è una gravissima offesa. Non si giura su Dio quando si dicono certe cose.”

“Io non l’ho abbandonato assolutamente, me ne sono andata per me e per mia figlia – ha svelato Jessica Mazzoli -. C’era una situazione che non poteva continuare ad andare avanti. Ha fatto in modo che me ne andassi via da casa sua. Mi ha negato ogni tipo di dialogo – ha concluso -, comportandosi in maniera totalmente disinteressata anche quando vivevo lì accanto a lui. La questione non cambiava, allora ho preso Lara e sono tornata a casa. Non mi ha fermato, si è tolto un peso. La parola incastrato è una parola bruttissima, ma che dice!”.

Jessica era entrata nella casa del Grande Fratello, decisa a raccontare la sua storia, ma è uscita dopo poche settimane a causa di un malore. L’artista sarda è stata operata d’urgenza per una peritonite e dopo una degenza durata più di dieci giorni, ha lasciato la casa di Cinecittà.