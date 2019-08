Jeremias Rodriguez a Verissimo, la verità sul padre, Belen e l’Isola dei Famosi

editato in: da

Jeremias Rodriguez si racconta ai microfoni di Verissimo, svelando per la prima volta tutta la verità riguardo Belen, il padre Gustavo e l’Isola dei Famosi.

Il fratello minore di Belen era stato indicato come uno dei naufraghi pronti a sbarcare in Honduras, secondo le ultime notizie però potrebbe non partire. Il motivo? Durante una breve vacanza in montagna si è rotto una mano. Intervistato da Silvia Toffanin, il 30enne ha raccontato quanto accaduto, svelando che spera ancora di partecipare all’Isola dei Famosi.

“Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e mi sono rotto il quinto metatarso – ha raccontato l’ex concorrente del GF Vip -. Il medico dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras. Ho chiesto io di andare lì e voglio anche vincere l’Isola, perché penso che sia il reality giusto per me. Adesso – ha concluso con decisione – mi tolgo il gesso che è una cosa che non si dovrebbe fare. Voglio partire ma non dipende da me”.

Jeremias ha poi commentato il gossip secondo cui a bloccare la sua partenza per l’Isola dei Famosi sarebbe stata Belen Rodriguez, preoccupata per il fratello minore. “Se dobbiamo credere a ogni cosa che scrivono – ha commentato -. La mia famiglia mi appoggia su qualsiasi cosa io voglia fare. È sempre stato così e lo sarà anche in futuro”.

Il fratello di Belen ha poi parlato per la prima volta del ricovero in ospedale di Gustavo Rodriguez. Qualche settimana fa il padre della showgirl argentina aveva iniziato a lanciare oggetti dal balcone del suo appartamento in via Brera, a Milano, insultando i passanti. Il suo comportamento aveva richiesto l’intervento della polizia e in seguito di un’ambulanza, che aveva trasportato via l’uomo.

“Siamo umani, lui purtroppo ha ricevuto una notizia molto dolorosa e ognuno cerca di risolvere i problemi come può – ha svelato il giovane -. Altrimenti saremmo tutti felici, ma la verità è che non è sempre così. L’unica cosa che possiamo fare noi – ha aggiunto – è stargli vicino ed è quello che stiamo facendo. Andiamo avanti, i nostri genitori ci sono sempre stati accanto, ora tocca a noi”.