Belen, Jeremias Rodriguez la difende e attacca Giulia De Lellis

Jeremias Rodriguez difende la sorella Belen dopo la lite con Giulia De Lellis. Non si arresta l’interesse intorno allo scontro su Instagram fra l’influencer e la showgirl argentina. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando la fashion blogger ha postato un lungo sfogo nelle Stories attaccando una persona misteriosa che secondo molti sarebbe proprio Belen.

La Rodriguez e la De Lellis sembrano legate da un sottile filo rosso. Oggi Giulia è fidanzata (e convive) con Andrea Iannone che per circa tre anni è stato legato a Belen. Secondo alcune indiscrezioni inoltre la showgirl, prima di tornare fra le braccia di Stefano De Martino, avrebbe avuto un brevissimo flirt con Damante, ex dell’influencer.

Alla base della lite però non ci sarebbe la rivalità in amore, bensì gli affari. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma Belen e Giulia avrebbero litigato a causa di alcune questioni lavorative. Nel frattempo i vip hanno iniziato a schierarsi. La prima è stata Caterina Balivo che nel corso di Vieni da Me ha detto la sua sulla guerra a colpi di tutorial.

“Belen si è sempre truccata da sola. Quando veniva in Rai veniva già truccata e le truccatrici restavano senza parole – ha raccontato -. Quando poi ha trovato una truccatrice che le piaceva, che lavorava in Rai, questa si è licenziata per seguire Belen. Oggi è la sua truccatrice personale. Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis. Se fosse stato vero il flirt con Damante – ha aggiunto -, lei non avrebbe avuto problemi a dirlo, pure perché all’epoca era single. Quindi credo che non sia vero nulla”.

In queste ore a svelare ciò che pensa è stato anche Jeremias che nelle Stories di Instagram ha pubblicato alcuni commenti che sembrano rivolti proprio alla De Lellis. “Ma da quando Instagram si utilizza per minacciare le persone? – ha scritto il giovane Rodriguez che è amico di Andrea Iannone -. Scusatemi mi sono perso qualcosa. Lo dico da un po’ di tempo che la vita è come una partita a tennis. Senza palle non si gioca”.