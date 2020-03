Jennifer Aniston vorrebbe la figlia di Brad Pitt nel suo film, ma Angelina Jolie si oppone

editato in: da

Jennifer Aniston vorrebbe la figlia di Brad Pitt nel suo nuovo film, ma Angelina Jolie si oppone. A svelarlo i tabloid americani secondo cui l’ex star di Friends si sarebbe avvicinata molto a Shiloh, figlia dell’ex coppia d’oro di Hollywood. La tredicenne infatti sogna un futuro nel mondo del cinema e la Aniston le avrebbe offerto una grande occasione per diventare una star.

Dopo l’incontro con Brad ai Sag Awards, Jennifer avrebbe espresso la volontà di conoscere meglio i figli dell’ex marito. A cominciare da Shiloh che è senza dubbio la più affascinante. Tredici anni e una passione per i look casual e mascolini, è la primogenita naturale di Pitt e Jolie. Affascinante come papà Brad e bellissima come mamma Angelina, è lontana dallo stereotipo di “figlia di…” e sconsiderata fra i volti più promettenti di Hollywood.

C’è chi è convinto che Shiloh bucherebbe lo schermo e l’adolescente sembra molto propensa a iniziare una carriera nel cinema. La prima proposta concreta sarebbe arrivata dall’ex moglie di Pitt. Jennifer Aniston avrebbe chiesto a Shiloh di entrare nel cast della sua nuova pellicola offrendole un ruolo importante. Come è noto, Brad è legatissimo ai figli che sono ben sei: Maddox, 18 anni, Pax, che ne ha 16, Zahara, 14 anni, Shiloh, 13 anni e i gemelli Knox e Vivienne, che hanno 11 anni.

Il divorzio da Angelina è stato particolarmente doloroso perché l’ha portato ad allontanarsi dai figli. Dopo una battaglia in tribunale e continue liti, oggi gli ex coniugi hanno finalmente raggiunto un accordo. Il rapporto con i figli e con la Jolie è più sereno, mentre il divo si è riavvicinato molto alla prima ex mogli. Le immagini che li ritraggono ai Sag Awards mentre ridono insieme, si stringono la mano e si baciano, hanno fatto il giro del mondo, riaccendendo i gossip su un possibile ritorno di fiamma.

Forse anche per questo Angelina si sarebbe opposta con forza alla proposta della Aniston. Mentre Brad sarebbe apparso da subito entusiasta, la Jolie avrebbe risposto con un netto rifiuto, convinta che Shiloh avrà altre occasioni per farsi notare, ma che non sarà mai sul set con Jennifer.