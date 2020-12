Jasmine Carrisi, Loredana Lecciso parla del loro legame speciale

editato in: da

Loredana Lecciso ha aperto il suo cuore, parlando del rapporto speciale che ha con la figlia Jasmine Carrisi.

Nel corso di una lunga intervista a Grand Hotel, la Lecciso ha confessato di aver vissuto una gravidanza a rischio che l’ha costretta a letto per diverse settimane: “Io e Jasmine non siamo solo madre e figlia. Abbiamo un legame profondo, molto speciale. Quando ero incinta ho rischiato di perderla. Seriamente. Nei primi mesi della gravidanza ho rischiato più volte l’aborto e sono stata costretta a letto per settimane”.

La situazione era quindi molto delicata: Al Bano e Loredana stavano insieme da poco e nessuno, a parte loro, sapeva della dolce attesa. Così la paura di perdere la figlia ha rafforzato sempre di più il rapporto della Lecciso e Jasmine, di cui oggi è molto orgogliosa.

“Da piccola era dolce. Mi ricordo che la portavo a dormire con me e lei voleva sempre poggiare la testa sul mio petto. Credo che volesse sentire il battito del mio cuore, come se fosse ancora dentro di me”, ha raccontato Loredana, ricordando i dolci momenti dell’infanzia della sua piccola.

La stessa Jasmine, in una recente intervista, aveva confessato: “Lei ed io litighiamo spesso perché abbiamo lo stesso carattere. Ma il nostro è un rapporto bello e intenso”.

Oggi la ragazza, che ha 19 anni, sta dimostrando di essere forte e determinata a seguire le orme del padre: è infatti impegnata insieme ad Al Bano nella veste di giudice a The Voice Senior. Dopo un esordio un po’ sottotono, la giovane sta tirando fuori il carattere. Per lei del resto si tratta della prima esperienza sul piccolo schermo, anche se ha già fatto il suo debutto nel mondo della musica, pubblicando la scorsa estate il suo primo singolo dal titolo Ego.

La Carrisi però non ha certo intenzione di fermarsi qui. Dopo l’avventura a The Voice Senior ha intenzione di continuare gli studi e andare a Milano, come aveva raccontato: “Ci tengono molto che io studi. Provo con la musica e andrò anche all’Università. Entrambi (i genitori, ndr) avrebbero preferito che facessi l’Università a Lecce. L’idea di Milano, specie a mia mamma, proprio non va. Lei è super protettiva, pensa sempre al peggio, si fa le paranoie. Mio padre un po’ meno… Del resto c’è bisogno di staccare il cordone ombelicale”.