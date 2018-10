Jasmine Carrisi conquista tutti a Domenica Live

editato in: da

si racconta a Domenica Live e conquista tutti. Laè stata ospite del salotto di Barbara D’Urso, rilasciando la sua prima intervista televisiva. Occhi azzurri e lunghi capelli biondi, Jasmine ha solamente 17 anni ed è già stupenda. La giovane, nata dalla relazione delcon la showgirl pugliese,e solo di recente i suoi genitori hanno deciso di presentarla ai fan.

Jasmine ha partecipato insieme al padre e al fratello minore Bido alla Mostra del Cinema di Venezia, in seguito ha posato per alcuni servizi fotografici con mamma Loredana Lecciso. Nonostante la sua bellezza e una grande passione per la musica, la ragazza ha svelato di non ambire ad entrare nel mondo dello spettacolo.

“Non mi hanno mai fatto pesare la loro fama – ha svelato a Barbara D’Urso -, mi chiedono soprattutto di rispettare i patti che stringiamo l’uno con gli altri”. Non a caso Jasmine Carrisi ha rivelato di sognare un futuro da pediatra. “Mi piacerebbe fare la pediatra – ha confessato -, o comunque iniziare una professione che mi permetta di aiutare le persone. Le canzoni di papà non sono il mio genere, ma mi piacciono – ha aggiunto -. Io preferisco il trap, l’hip hop e il pop”.

“Con le mie sorelle ho un rapporto molto amichevole – ha raccontato Jasmine, accompagnata a Domenica Live da mamma Loredana Lecciso -. Siamo sempre in contatto, per qualsiasi cosa. Con Bido invece ho un rapporto normale, come quello tra fratelli qualsiasi. Ci facciamo i dispetti, ma siamo complici”.

Qualche giorno fa la showgirl pugliese aveva spiegato di aver creato un ottimo rapporto con Al Bano e aveva sottolineato come l’ex compagno fosse riuscito a creare un legame molto forte con i figli.

“Sono molto uniti ed è un piccolo miracolo che siamo riusciti a fare – aveva svelato -. Però il merito non è mio e neanche di Romina, ma di Al Bano. È lui che è riuscito a fare da collante tra loro”.