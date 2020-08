Jasmine Carrisi fidanzata, la reazione di Al Bano e Loredana Lecciso

editato in: da

Jasmine Carrisi, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, svela la reazione dei genitori dopo aver conosciuto il suo fidanzato. Biondissima come la sua mamma e con una passione per la musica come il papà, Jasmine sta muovendo i primi passi per costruire una carriera da cantante. La giovane Carrisi infatti ha da poco presentato il singolo Ego che in breve tempo è diventato un successo.

Se il lavoro procede a gonfie vele, sembra che anche la vita privata sia piuttosto felice per Jasmine che, da circa un anno, ha trovato la serenità accanto a un ragazzo. Lui è Alessandro, giovane pugliese avvistato più volte nelle tenute di Cellino San Marco e sul profilo Instagram della ragazza. Dopo i gossip (smentiti) su una love story con il figlio di Biagio Antonacci, Jasmine ha confessato di aver trovato la stabilità con il nuovo fidanzato.

Ma cosa ne pensano Al Bano e Loredana? La primogenita della coppia ha raccontato a Confidenze di aver presentato quasi subito Alessandro ai genitori. “Sto con Alessandro da un anno – ha spiegato -. Mi ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia. L’ho già presentato ai miei e in famiglia è piaciuto”. Jasmine è molto legata al fratello minore, Bido, ma anche ai figli di Al Bano nati dal legame con Romina Power: Yari, Cristel e Romina Jr.

A soli 19 anni, ha tutte le carte in regola per diventare un nome importante nel mondo della musica. I genitori, come ha sottolineato più volte, sono dalla sua parte, anche se vorrebbero che continuasse a studiare. “Ho già altri brani in mente e mi piace pensare che Ego sia il primo pezzo di una lunga carriera – ha rivelato Jasmine Carrisi -. Mamma ne sarebbe contenta. Ma continua a ripetermi che se ho scelto questa strada devo impegnarmi seriamente a percorrerla, senza trasformarla in una perdita di tempo. Per fortuna i complimenti ricevuti sui social e i giornali mi spronano a continuare”.