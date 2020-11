Iva Zanicchi positiva al Coronavirus: “Ma non ho perso l’allegria”

editato in: da

Iva Zanicchi è risultata positiva al Coronavirus: anche l’Aquila di Ligonchio ha contratto la malattia, e ne ha dato annuncio sui social con un breve video, rivelando così ai suoi fan di stare bene e di aver preso tutte le precauzioni del caso.

“Non c’è niente di male a dirlo, sono positiva. Ho il Coronavirus, me lo sono beccata” – ha spiegato la Zanicchi sul suo profilo Instagram, condividendo un filmato in cui la vediamo con guanti e mascherina. Protezioni che, come lei stessa ha confessato, adotta anche in casa per evitare di diffondere il contagio. L’artista ha deciso di parlarne perché poche ore prima, cercando di inviare un video al suo compagno, ha commesso un piccolo errore e lo ha pubblicato su Facebook: “Mi sono arrivate tante telefonate, quindi tanto vale che lo dica”.

Iva ha rivelato di essere asintomatica e di sentirsi bene: “Sono in casa da tre giorni, non ho perso neanche l’allegria”. E ne ha approfittato per ricordare quel che è più giusto fare in casi come questo: “L’importante è stare attenti e non uscire. Io non esco di casa, e nemmeno i miei familiari. Purtroppo l’ho attaccato anche a mia sorella. Invece Pippi [il compagno], che mi sta facendo questo video, dice che si sente bene”.

È sicuramente grande la preoccupazione proprio per Fausto Pinna, che nei mesi scorsi ha combattuto contro una brutta malattia. La Zanicchi, ospite nel salottino di Verissimo, ha raccontato il suo dramma: in primavera, proprio nel pieno dell’emergenza sanitaria, al suo compagno è stato diagnosticato un tumore. Insieme hanno lottato duramente, fino a raggiungere un risultato positivo: “Ora i marcatori tumorali sono azzerati” – ha rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin.

Iva Zanicchi si trova adesso ad affrontare una nuova sfida, ma non ha perso il sorriso e la forza che l’hanno sempre contraddistinta. L’artista è solo l’ultima di una lunga lista di vip che, nelle scorse settimane, sono risultati positivi al Coronavirus. È di pochi giorni fa la notizia che Alessandro Cattelan è stato contagiato, tanto da aver dovuto rinunciare a X Factor. Mentre Carlo Conti, in un primo momento asintomatico, ha iniziato da poco a manifestare i segni evidenti della malattia e ha lasciato la conduzione di Tale e Quale Show.