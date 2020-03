Isabella Ferrari splendida: “I 50 anni sono meglio dei 40&#...

editato in: da

I 50 anni sono meglio dei 40: parola di Isabella Ferrari, attrice di successo e donna fuori dagli schemi. Classe 1964, vero nome Isabella Fogliazza, nella sua carriera ha collezionato premi, ruoli importanti e tanti film cult.

“A 20 anni ero proprio incapace di vedere la bellezza che fosse la mia o quella delle persone che incontravo – ha confessato a Vanity Fair -, la mia ansia mi accecava. È così più divertente averne 55 e non cercare di nasconderli ma trattarsi bene, con un po’ più di amore”. Era il 1981 quando esordì in tv con Sotto le stelle di Boncompagni, il successo fu immediato e la travolse quando era giovanissima.

Nel 2002 le nozze con Renato De Maria, celebre regista da cui ha avuto due figli: Giovanni e Nina. L’attrice ha avuto un’altra figlia, Teresa, frutto della relazione con l’imprenditore Massimo Osti. “Vivere è evolversi – ha rivelato – quindi non c’è mai un momento preciso in cui acquisti improvvisamente consapevolezza di ciò che sei perché anche in quell’istante qualcosa sta già cambiando dentro di te. Sicuramente le nascite dei miei 3 figli avvenute tra i 30 e i 40 anni hanno segnato la mia vita e di conseguenza il mio viso”.

“La menopausa è stato un periodo difficile – ha svelato la Ferrari, parlando di ciò che ha scoperto a cinquant’anni -. Sei sempre impreparata a questo sconvolgimento fisico ed emotivo. Non puoi averne il controllo, lo subisci. Ti dici di questo non ne parlerò mai e poi invece… eccomi qua, acqua passata. 50 anni? Meglio dei 40, a questa età siamo più soddisfatte di quello che abbiamo realizzato e consapevoli di ciò che siamo”.

Dopo una vita di successi e con una vita privata felice, Isabella Ferrari a 55 anni non è mai stata così bella: “Non esiste la formula giusta per tutti, non si può generalizzare – ha raccontato -. Oggi mi alzo presto per andare a nuotare, prima lo facevo per preparare la colazione ai ragazzi. La differenza è che oggi hai del tempo per te e te lo puoi godere senza sensi di colpa. Puoi regalarti una buona crema, un massaggio o seguire una dieta che ti fa stare bene o passare un pomeriggio di svago con un’amica. Sei libera di decidere quello che vuoi per te stessa”.