Ireland Balwdin incinta svela il nome della figlia. Una gioia nell’incubo di papà Alec

Ireland Baldwin sta vivendo la sua gravidanza in modo molto speciale e non solo perché si tratta della prima. Questo è un periodo che per la sua famiglia si è trasformato in un vero incubo, come ormai sappiamo. Quando una donna è in dolce attesa c’è tutta l’emozione per quella nuova vita che si prepara a irrompere nel mondo, una gioia irrefrenabile. È la luce che riesce a illuminare anche i momenti più difficili, proprio come quello che sta vivendo papà Alec Baldwin che, dopo l’incidente sul set in cui è rimasto coinvolto, è stato formalmente accusato di omicidio colposo. Ireland ha sempre sostenuto il padre e il nome scelto per la sua bambina ha tutta l’aria di essere un omaggio indiretto a lui rivolto.

Ireland Baldwin incinta svela il nome scelto per la figlia

Il 2023 è iniziato alla grande per Ireland Baldwin che, con un dolcissimo post su Instagram, ha annunciato di aspettare la sua prima figlia, concepita dall’amore con RAC, nome d’arte del musicista e produttore André Allen Anjos. Ha 27 anni la splendida Ireland ed è letteralmente al settimo cielo, consapevole che diventare madre la metterà di fronte a una grande responsabilità. Ma sembra pronta più che mai a mettercela tutta e fare del suo meglio, per sé stessa e per la sua bambina.

L’infanzia per la modella e influencer non è stata tutta rose e fiori a causa della lunga e turbolenta battaglia per l’affidamento dopo il divorzio dei genitori, Alec Baldwin e Kim Basinger. “Quello che mi entusiasma di più – ha spiegato in una puntata del podcast Girlboss Radio – si concentra su molte cose che volevo davvero in termini di stabilità da bambina e che non avevo. La cosa eccitante è che posso allevare questo piccolo essere umano e fare le cose in modo completamente diverso da quello che mi è stato insegnato”.

Un proposito splendido quello di Ireland che, in modo inaspettato, durante l’intervista ha anche svelato il nome che ha scelto per la sua bambina: “La chiameremo Holland. (…) Ho sempre amato quel nome sin da quando ero giovanissima, ho solo pensato che fosse un nome così bello e di classe, quindi andiamo con Holland”. L’influencer ha ammesso di essersi ispirata all’attrice Holland Taylor che è da sempre tra le sue preferite, ma in questa scelta ci piace leggere anche un modo per omaggiare papà Alec, continuando la tradizione di famiglia dei nomi di Paesi.

Alec Baldwin presto nonno, una gioia dopo l’accusa di omicidio

L’annuncio della gravidanza di Ireland ha acceso una luce di gioia e speranza nella vita di Alec Balwdin, che si prepara a diventare nonno per la prima volta. Un lieto evento che arriva nel momento più difficile della sua vita. Dopo l’incidente sul set del film Rust, in cui la direttrice della fotografia Halyna Hutchins ha perso la vita a causa di un colpo sparato accidentalmente da una pistola di scena, la stessa che ha colpito anche il regista Joel Souza, Alec Baldwin è stato catapultato in un terribile incubo che non accenna a svanire.

Il primo Procuratore distrettuale giudiziario del New Mexico, Mary Carmack-Altwies, lo ha accusato formalmente di omicidio colposo insieme ad Hannah Gutierrez-Reed, che ha supervisionato le armi sul set. Baldwin rischia fino a cinque anni di carcere, mentre sono rimaste inascoltate le parole di uno dei suoi avvocati, certo che l’attore “non aveva motivo di credere che ci fosse un proiettile vero nella pistola”.