Io e Te, Valeria Marini si racconta: l’errore con Rita Rusic e la voglia di un figlio

Valeria Marini apre la settimana di Io e te e infiamma il salotto di Pierluigi Diaco che la definisce una delle migliori attrici italiane e confessa di essersi divertito molto a teatro nel vedere un suo spettacolo.

Valeria si racconta senza filtri. Sono molti gli argomenti trattati. Certo non poteva mancare nel centenario della sua nascita una domanda su Alberto Sordi (guarda il video sopra) che ricorda l’emozione del loro primo incontro, così forte da non riuscire a parlare.

Sul suo profilo Instagram, la Marini ha dedicato a Sordi un post con una foto che li ritrae insieme e un commento semplice ma diretto: “ALBERTO ❤️ LOVE FOREVER ✨”.

A proposito di carriera, in trasmissione interviene in collegamento telefonico Pier Francesco Pingitore che nel 1993 fece della Marini la prima donna del Bagaglino in sostituzione di Pamela Prati (leggi la nostra intervista) di cui per altro è ancora molto amica. Il regista definisce Valeria l’ultima grande diva italiana: “È una persona solare, che mette allegria e poi ha una dote: se litiga con qualcuno, è la prima a volta far pace”.

In effetti, come lei stessa ha confessato, fa tutto col cuore, anche gli errori. Tra questi annovera il confronto in diretta al Grande Fratello con Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori di cui la Marini fu compagna. Diaco le chiede perché abbia accettato di farlo. La spiegazione è presto data: “L’ho fatto perché non c’era la possibilità di farlo privatamente e poi l’ho fatto per il rapporto che mi lega ad Alfonso [Signorini]”.

Oggi Valeria Marini, 53 anni, è sentimentalmente legata a Gianluigi Martino col quale pare sia pronta a convolare a nozze. Di certo, non nasconde il suo desiderio di maternità: “Io lo desidero ancora un figlio, poi se non succederà posso anche adottarlo. La maternità c’è sempre stata dentro di me. Forse mi sono ritrovata troppo giovane di fronte alla maternità che, purtroppo, non ho potuto portare avanti”.