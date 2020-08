Io e Te, Samanta Togni si confessa da Diaco con il marito. E parla di Ballando

editato in: da

Nel salotto dei sentimenti di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato, in occasione della puntata di venerdì 7 agosto 2020, Samanta Togni e il marito Mario Russo, chirurgo estetico attivo tra Roma e Dubai. Dopo averli presentati attraverso la consueta scheda curata da Paola Tavella, il conduttore romano ha affermato di aver assistito al loro matrimonio in quanto quel giorno si trovava a Narni, città dove lo sposalizio è stato celebrato e che lui frequenta spesso.

La coppia, che ha vissuto un vero e proprio colpo di fulmine, ha poi raccontato del primo incontro, avvenuto in treno. Ai tempi, Mario Russo non sapeva chi fosse la Togni. La ex maestra di Ballando, sempre durante il viaggio in treno sopra citato, si è introdotta in una conversazione che lui stava intrattenendo con alcuni colleghi canadesi. Da quel giorno hanno cominciato a sentirsi su Instagram, per arrivare, successivamente, a scambiarsi il numero.

Galeotta è stata la tratta ferroviaria Napoli-Roma perché, come ben si sa, a febbraio 2020 è arrivato il sì, con la Togni che ha sfoggiato un raffinatissimo tailleur bianco da uomo e un cappello a cilindro. I due innamorati si sono poi soffermati, a seguito di una domanda mirata di Diaco, sui difetti di entrambi, con Mario Russo che ha sottolineato come tolleranza e pazienza non rientrino nell’orizzonte personale della Togni.

La futura compagna di viaggio di Giancarlo Magalli nello studio de I Fatti Vostri, ha invece sottolineato che, a suo dire, il marito è molto disordinato, o meglio “ha un ordine tutto suo”. Un grande amore quello tra Samanta Togni e Mario Russo che, come evidenziato dalla ballerina umbra, sono molto amici e complici. Parlando del sentimento che lo unisce alla moglie, Russo ha ricordato che la loro storia è nata in un periodo in cui lui, disilluso dopo la fine di una relazione, aveva intenzione di trasferirsi a Dubai e di trascorrervi qualche anno.

Nel corso dell’intervista con Diaco è stato dato spazio anche a un ricordo di Fabrizio Frizzi. A seguito della proiezione di un filmato risalente al 2005, la Togni l’ha definito una mosca bianca. “Ho avuto una grandissima fortuna a incontrarlo e ad avere la possibilità di conoscerlo (…) lo sapevo all’epoca e ora lo so ancora di più”: queste le parole della ballerina sul grande conduttore Rai, assieme al quale ha ballato 15 anni fa.

Nello studio di Diaco, la ballerina 39enne ha parlato anche di Ballando con le Stelle. Quando il conduttore romano le ha chiesto se il dance show della Carlucci le mancherà, ha replicato con la frase “Io quando volto pagina, volto pagina”, riconoscendo l’importanza che ha avuto il programma nella sua vita e dichiarando, non certo per la prima volta, che lo guarderà con tanta curiosità.