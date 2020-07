Io e te, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si confessano da Diaco

editato in: da

Non è stata un’infanzia felice e spensierata, quella di Enzo Paolo Turchi: la sua famiglia ha dovuto affrontare due terribili lutti e una povertà che ha costretto il coreografo ad iniziare a lavorare quando era ancora un bambino. Oggi, ospite a Io e Te assieme a Carmen Russo, si è raccontato a tutto tondo.

Dei suoi primi anni di vita, il ballerino ha ricordi non sempre sereni, anche a causa dell’abbandono da parte di suo padre: “In famiglia ho avuto problemi, sono morte due sorelline, una a 18 mesi e una a 11 anni. Io non ero ancora nato, sono arrivato subito dopo. I miei genitori hanno vissuto una cosa tremenda. Ricordo che mio padre andò via e mia madre non sapeva neanche il perché, con la testa non ci stava più” – ha rivelato Enzo Paolo Turchi.

Ai microfoni di Pierluigi Diaco, di cui è stato ospite assieme a sua moglie Carmen Russo, il ballerino napoletano ha parlato un po’ della sua infanzia: “Sono nato nei Quartieri Spagnoli. Si usciva al mattino per poter fare qualche lavoretto e guadagnare qualche soldo per poter comprare un panino. A sei o sette anni di nascosto pulivo una bisca, dove si giocava a carte, e guadagnavo 20 lire. A casa non c’era la luce e mi ricordo una situazione tristissima ma bellissima”.

Poi, il riscatto: “A sette anni, mia madre mi iscrisse al San Carlo di Napoli e mi ha cambiato la vita” – ha confessato Enzo Paolo Turchi. Così ha avuto inizio la sua parabola, e lo studio intenso che ha caratterizzato tutta la sua giovinezza ha fatto di lui uno dei ballerini e coreografi più famosi d’Italia. Collaborando in tantissime trasmissioni televisive, ha colto anche l’occasione della sua vita: negli anni ’80, lavorando per Drive In, ha infatti conosciuto Carmen Russo e si è innamorato di lei.

Di quei primi mesi insieme, la Russo ha degli splendidi ricordi: “Quando ci siamo conosciuti, sono stati mesi bellissimi. Era estate e avevamo cominciato a girare in tour” – ha rivelato la showgirl – “ma non abbiamo mai avuto dei momenti romantici in cui lui poteva raccontarmi il suo passato. Ho scoperto tutto dopo, quando abbiamo cominciato a convivere“. La storia d’amore di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è una di quelle da favola: le nozze, arrivate nel 1987, hanno legato indissolubilmente una coppia che non ha mai dato segno di cedimento. E nel 2013 la loro famiglia si è finalmente allargata, con la nascita della piccola Maria.