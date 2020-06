Incidente per Alessia Marcuzzi: “Sono inciampata”

editato in: da

Piccolo imprevisto per Alessia Marcuzzi che, nelle sue storie di Instagram, ha mostrato la sua caviglia infortunata. La conduttrice de Le Iene si è ripresa dal suo letto per raccontare ciò che le è successo. La sua gamba è stesa su un cuscino, con un evidente fasciatura di fortuna alla caviglia.

“La mamma stava correndo a raccogliere la tua popò, caro mio, ed è inciampata come una polla lessa”, così ha ironizzato Alessia, rivolgendosi a Brownie, il piccolo amico a quattro zampe regalato alla figlia Mia. Infatti, a provocare indirettamente l’incidente è stato il cane di casa Marcuzzi, che si è fatto vedere rilassato e beato in compagnia della conduttrice nei video da lei condivisi.

Com’è questa storia che io sono qui dolorante e tu invece, proprio, te ne freghi?

L’accaduto, per fortuna, non ha comportato gravi conseguenze: Alessia dovrebbe essere in grado di riprendere le normali attività nell’arco di pochi giorni, mentre Brownie è già considerato perdonato.

D’altronde, il piccolo batuffolo di pelo in casa Marcuzzi ha conquistato proprio tutti, anche Nonna Mela. Sempre su Instagram, infatti, Alessia ha reso partecipe i suoi follower di alcuni momenti di infinita dolcezza tra il barboncino, sua figlia Mia, la madre Antonietta e la nonna Mela, nella tenuta foggiana di Roseto Valfortore. A tal proposito, la conduttrice ha commentato così una loro foto:

Giorni leggeri e spensierati, di cose semplici e persone genuine come mia nonna, il cui sguardo sincero e pieno di vita, rivedo negli occhi della mia piccola figlia. Eccoci oggi insieme, nonna, mamma e mia.

Alessia si sta godendo una meritata pausa estiva dopo l’anno televisivo appena terminato, anche se recentemente è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa delle indiscrezioni su una presunta crisi matrimoniale in corso con Paolo Calabresi Marconi. In realtà, i due sono ancora insieme ed è stata proprio la conduttrice a smentire i rumours, pubblicando su Instagram un video in cui compariva il marito, ripreso sul divano con la piccola Mia.

Alessia, non è l’unica celebrità ad essersi fatta male in questo periodo: anche la conduttrice Barbara D’Urso è stata vittima di un incidente domestico che le ha causato un’ustione alla mano.

Nulla di grave per le due presentatrici Mediaset, che sono sempre in continuo movimento e in cerca di nuovi progetti. Alessia, infatti, continua a lavorare in smart working per il suo blog, mentre Barbara tornerà a settembre con i suoi programmi tanto amati. Non ci resta che augurare il meglio ad entrambe.