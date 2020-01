Imma Battaglia nella bufera per Licia Nunez, il gesto di Eva Grimaldi

editato in: da

Imma Battaglia è finita nella bufera dopo la decisione di affrontare l’ex compagna Licia Nunez al Grande Fratello Vip ed Eva Grimaldi la difende su Instagram. L’attivista per i diritti LGBT è stata ospite della seconda puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Nella sua clip di presentazione infatti l’attrice de Le Tre Rose di Eva aveva raccontato di essere stata tradita da Imma dopo sette anni di relazione con la Grimaldi.

“Io non dico bugie – ha detto Licia a Signorini – Imma non ha mai ammesso di avermi tradita, non ha mai ammesso di avere una relazione parallela con Eva Grimaldi quando ancora stavamo insieme, anche se in crisi”. “Sento una profonda mancanza di rispetto da parte tua – la replica della Battaglia – io credo le storie vanno raccontate bene, soprattutto per rispetto all’amore di cui parli, per rispetto di Eva. Nella mia vita sono sempre stata una donna attenta e solidale, ti ho sostenuta sempre in ogni tua scelta di vita. Eravamo consapevoli della nostra differenza di età. L’amore che ho avuto per te è stato profondo e forte. Derubricare però dal tuo tribunale a tradimento la mia storia d’amore con Eva, mi offende. Io non ho tradito Licia, io mi sono innamorata di Eva”.

Imma ha poi rinfacciato alla Nunez di averla lasciato spesso sola a causa del suo lavoro. “Licia sa perfettamente che nel marzo del 2010, ho trascorso i miei 50 anni da sola con mia madre perché doveva lavorare; quando mi ha abbandonata sull’isola ho maturato la consapevolezza che non volevo continuare così”.

“Io penso che quando c’è l’amore tra due persone, come il nostro, viscerale, si supera tutto”, ha risposto Licia riaccendendo lo scontro. Un faccia a faccia acceso, tanto da richiedere l’intervento di Signorini: “Io non amo questo genere di accavallamenti televisivi. Da quello che ho visto tra di voi ci sono ancora tante cose da chiarire, quello che vi consiglio è di trovarvi da qualche altra parte per chiarirvi fuori una volta per tutte”.

Dopo il confronto, Imma ha lasciato il bunker di Cinecittà: “La verità non è per tutti – ha concluso Licia – neghi l’evidenza, lo so che devi difendere Eva ma neghi l’evidenza”. Nella notte la Nunez si è sfogata con gli altri inquilini del Grande Fratello Vip, lasciandosi andare alle lacrime, mentre su Instagram in tanti hanno criticato l’atteggiamento della Battaglia.

“Ne siete uscite male sia tu sia Eva – ha scritto qualcuno -. Il pianto di licia stanotte ha parlato molto più delle tue parole”. “Complimenti! Per pochi spicci continuate a buttare i vostri stracci in tv a colpi bassi!”, il commento di un altro utente.

A difendere la Battaglia, Eva Grimaldi, che ha pubblicato un post su Instagram. “Come fa il mare prima della tempesta – ha scritto postando una foto della compagna -. Di forza e purezza che nessuno è in grado di arginare. Ed io non permetterò a nessuno di arginare il mio mare. Sarò sempre al tuo fianco”.