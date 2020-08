Ilary Blasi dolcissima con Totti: il bacio su Instagram incanta tutti

editato in: da

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più unite dello showbiz. Sposati da 15 anni e genitori di tre figli, si stanno godendo un’estate speciale al mare, documentandola ovviamente sui social.

Tra scatti che la vedono sensualissima in occhiali da sole e abito a rete, foto con cappelli maxi e il mare di Capri sullo sfondo, la consorte dello storico capitano della Roma ha pubblicato un post che vede lei e il marito assieme mentre si baciano in acqua.

La foto, tenerissima e spontanea, è stata corredata con una didascalia semplice ma che contiene un mondo. “Ilary&Francesco”: queste le parole, accompagnate da un cuoricino, che la Blasi ha scelto per commentare uno scatto che la ritrae con l’uomo che l’ha conquistata quando era giovanissima e con il quale ha costruito una famiglia e ha messo al mondo tre figli splendidi (Cristian, Chanel e Isabel).

Lo scatto, pubblicato da Lady Totti sul suo profilo Instagram seguito da oltre un milione di persone, è stato accolto con numerosi like e commenti. A dire la sua sotto la foto ci ha pensato anche Francesco Totti stesso, che ha risposto con la frase “Sembravi un piranha”.

Non è la prima volta che i coniugi Totti scherzano teneramente su Instagram. Da non dimenticare a tal proposito è lo scatto, pubblicato sempre da Ilary a metà luglio 2020, che la vede, stupenda in shorts e con la treccia bionda che le arriva a mezza schiena, scegliere i prodotti tra le corsie di un supermercato. In quell’occasione, Francesco Totti ironizzò invitando la moglie a non dimenticarsi la Nutella.

Non c’è che dire: più passa il tempo, più Lady Totti e l’amatissimo marito dimostrano di essere una coppia affiatata, capace di attraversare le pieghe del tempo con il sorriso e con la capacità di mettere sempre in primo piano l’amore e la passione.

La foto del bacio, che arriva a pochi giorni da una Story Instagram in cui Totti ha dedicato alla moglie alcuni versi di una canzone di Max Pezzali, lo dimostra perfettamente ed è l’ennesimo dolcissimo dettaglio di un’estate di relax, periodo che Ilary sta vivendo in attesa di un autunno che, secondo le rivelazioni Tv Blog, potrebbe essere all’insegna di due impegni televisivi importanti: Lo Show dei Record – probabilmente al fianco di Claudio Amendola – e L’Isola dei Famosi.