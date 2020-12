Ilary Blasi presto zia: la sorella Melory svela il sesso del bambino

editato in: da

Grandi novità nella famiglia Di Blasi: Melory, la sorella più piccola di Ilary, ha svelato sul suo profilo Instagram il sesso del bambino che aspetta, pubblicando su Instagram un video in compagnia del marito Tiziano Panicci.

La coppia, ripresa in un parco in una bella giornata di sole, ha voluto far scoprire ai follower se il piccolo sarà un maschietto o una femminuccia. I due si sono mostrati davanti a un enorme palloncino nero pieno di punti interrogativi, che una volta bucato ha rivelato tanti palloncini più piccoli e rosa, che hanno iniziato a alzarsi in volo fra i coriandoli.

Melory e Tiziano aspettano quindi una bambina: tantissimi ovviamente i commenti di utenti e amici che sotto il video hanno fatto gli auguri alla coppia per la loro nuova avventura.

L’annuncio della gravidanza era stato dato proprio nelle scorse settimane, sempre tramite il profilo Instagram della sorella di Ilary, che aveva condiviso una foto col suo pancino, mentre il marito lo abbracciava e baciava. Inequivocabile poi la didascalia che accompagnava lo scatto: “Presto in 3”.

Classe 1990, Melory ha trent’anni ed è la più piccola delle tre sorelle Blasi, vive a Roma ed è un’ortottista e assistente di oftalmogia. A differenza di sua sorella Ilary non fa parte del mondo dello spettacolo, ma non è del tutto sconosciuta: su Instagram infatti conta circa 29 mila follower.

Melory è sposata dal 2017 con Tiziano Panicci dopo un fidanzamento lungo otto anni, e i due sono già zii di Stella e Nicole, figlie di Silvia, e Cristian, Chanel e Isabel, figli del noto calciatore e la sorella conduttrice.

All’epoca del matrimonio era stato proprio Francesco Totti a pubblicare sui suoi profili social uno scatto dei neo sposini, augurando loro tanta felicità. E tanta gioia ha portato sicuramente l’annuncio in famiglia di questa gravidanza, soprattutto dopo la perdita di Enzo Totti, scomparso a a 76 anni dopo alcune complicazioni insorte per il Coronavirus.

Proprio a Verissimo l’ex calciatore aveva confessato: “Non sarà un Natale come tutti gli altri, ho perso da poco mio papà, ma quando hai una famiglia unita cerchi di andare oltre queste cose brutte che purtroppo nella vita capitano”.