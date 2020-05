Ilary Blasi svela la cameretta e le foto inedite di Totti su Instagram

editato in: da

Ilary Blasi prende in giro Francesco Totti, svelando la sua cameretta nelle Stories di Instagram. La showgirl è molto attiva sui social, dove racconta le sue giornate con la famiglia, all’insegna del divertimento. L’ultimo video pubblicato è dedicato proprio al marito e racconta un aspetto della sua vita che pochi conoscono.

Nella clip, Ilary si aggira in una casa, poi svela: “Ora vi porto nella cameretta di Francesco”. E quando apre la porta inquadra una stanza che rivela l’infanzia e l’adolescenza dell’ex calciatore. Il cuscino giallorosso sul letto, le foto di quando era piccolo e gli scatti a torso nudo. “Faceva anche il modello”, scherza la Blasi, inquadrando gli scatti appesi al muro e aggiungendo una risata. La conduttrice e lo sportivo si sono sposati nel 2005 e oggi vivono in un attico in zona Eur, a Roma, al ventisettesimo piano di un lussuoso grattacielo, con i figli Cristian, Chanel e Isabel.

L’ex capitano dei giallorossi sino alle nozze ha vissuto con i suoi genitori, Enzo e Fiorella, e con il fratello Riccardo, a cui è molto legato. La sua infanzia è stata a Porta Metronia, poi, quando è iniziata la sua carriera, tutta la famiglia si è trasferita ad Axa, in una villetta trifamiliare dove i genitori di Francesco abitano ancora oggi. Proprio in quella casa è stato girato il video pubblicato su Instagram da Ilary, che svela il lato privato del Capitano e foto inedite.

Lontani dai gossip e dai riflettori, la Blasi e Totti sono una coppia solida e molto semplice, che non ama la mondanità (basta guardarli in giro per Roma in incognito). La showgirl e il calciatore trascorrono le loro giornate con i tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – e anche quando si tratta di vacanza optano per la tanto amata Sabaudia, a due passi da Roma. “La domenica non è un giorno che amo molto – aveva svelato lei qualche tempo fa al settimanale F -. Non facciamo niente di particolare, stiamo in famiglia o con i parenti. Domenica scorsa, ad esempio, siamo andati tutti al cinema. Una vita normale, non dico noiosa, ma niente di così eccezionale”.