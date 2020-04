Ilary Blasi, la sorpresa di Totti per il compleanno: “Sei roba mia”

editato in: da

Ilary Blasi racconta su Instagram la romantica sorpresa di compleanno di Francesco Totti. La conduttrice ha festeggiato a casa i suoi 39 anni con un party che non dimenticherà facilmente. A organizzarlo il marito Francesco, ancora innamoratissimo dopo quindici anni di matrimonio e tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Totti e Ilary d’altronde formano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Spesso lontano dai riflettori e schivi, in questi anni hanno schivato gossip e maldicenze, dimostrando di essere sempre più uniti. In occasione del compleanno della Blasi, l’ex calciatore della Roma è stato il primo a farle gli auguri. “Auguri amore mio – ha scritto lo sportivo, postando su Instagram una foto di coppia -. Buon compleanno”.

Romantico e sempre pronto a sorprendere sua moglie Francesco ha organizzato per Ilary una serata speciale. L’ex capitano giallorosso ha fatto recapitare a casa delle rose, con una scritta: “Sei roba mia”, poi ha ordinato una torta mimosa, la preferita della Blasi. Dopo i festeggiamenti in famiglia, l’ex letterina di Passaparola ha soffiato le candeline e ha abbracciato i figli. A fine serata Chanel, Cristian e Isabel hanno regalato un po’ di privacy hai genitori che hanno festeggiato insieme. “Io e te”, ha scritto Ilary, postando nelle Stories una foto in cui brinda con Totti circondata da petali di rose rosse.

L’ennesima dimostrazione di quanto Francesco sia innamorato di sua moglie. Qualche tempo fa, ospite di Verissimo, Totti si era emozionato parlando del suo legame con la showgirl. “Dopo 16 anni dico che migliora sempre di più il nostro rapporto e questo mi fa emozionare – aveva confessato a Silvia Toffanin -. Se sono geloso? Se non fossi innamorato non lo sarei, certo non deve uscire fuori dal binario. Ma lei è più gelosa di me anche se non lo ammetterà mai”.

Un amore coronato dalle nozze nel 2005: “Avevo riservato un ristorante a Santa Severa – aveva svelato -. Lei mi disse ‘fino a laggiù?’ e io ‘ tanto la macchina la porto io quindi si va là’. Quando arrivammo era tutto buio, sembrava chiuso e mi rimproverò. Appena apre lo sportello dell’auto parte la canzone di Celentano con cui c’eravamo conosciuti (l’Emozione non ha voce) e dentro il ristorante trova petali rosa per terra che arrivavano fino al tavolo. Eravamo soli e a metà cena le feci la proposta di matrimonio. In realtà eravamo in tre, era incinta di Christian. Il giorno delle nozze è stato indimenticabile”.