Ilary Blasi una di noi: picnic in montagna con Francesco Totti e i figli

Ilary Blasi e Francesco Totti si rilassano in montagna, organizzando un picnic con i figli Isabel, Chanel e Cristian. La coppia, lontana dai gossip e più unita che mai, si è concessa una giornata all’insegna della natura e del divertimento. Sposati dal 2005, Ilary e Francesco sono ancora innamoratissimi e sempre pronti a trascorrere del tempo con la famiglia.

Su Instagram la conduttrice ha raccontato il picnic in famiglia, dalla partenza in auto con le figlie Chanel e Isabel, al barbecue nel bosco, sino al balletto scatenato dopo pranzo. A documentare la giornata anche Totti che sul suo profilo ha postato uno scatto con i figli più grandi. “Una giornata in montagna”, ha scritto l’ex calciatore della Roma, aggiungendo la scritta “Top”. Nell’immagine Ilary sorride, con indosso un top, jeans corti e scarpe da ginnastica. Accanto a lei Chanel, la secondogenita della coppia che assomiglia sempre di più alla mamma. Mentre Cristian, due anni più grande della sorella, è la fotocopia del suo celebre papà. “Vi hanno superato in altezza”, hanno commentato alcuni fan, notando quanto la figlia della Blasi sia non solo uguale a lei, ma anche alla moda. Nello scatto di famiglia manca la piccola di casa Totti: Isabel, arrivata nel 2016.

L’amore fra Ilary e Francesco dura da oltre dieci anni e non si è mai incrinato, complice il forte feeling. I due sono riusciti a creare una famiglia unita e in armonia, come dimostrano i tanti video e le foto postate sui social. “Ne abbiamo avuti di alti e bassi, certo – aveva raccontato la Blasi qualche tempo fa al settimanale Oggi -, ma mai crisi profonde. Abbiamo avuto alti e bassi, periodi di noia e periodi di allegria, però non è mai capitato che parlassimo di separazione. Al massimo ci sono stati giorni un po’ silenziosi. Io e Francesco siamo riusciti a crescere insieme e devo dire che oggi abbiamo un rapporto più profondo, ci conosciamo di più e stiamo ancora meglio vicini”.

“È vero: io sono pigra e poco romantica ma, tranquilli, al momento giusto so esserci! – aveva aggiunto -. La verità è che Francesco si lamenta per farmi terra bruciata intorno perché è geloso… Io e Francesco abbiamo la fortuna che insieme ci divertiamo ancora. Forse è questo il nostro segreto”.