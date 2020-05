Ilary Blasi e Francesco Totti in giro per Roma con la mascherina: nessuno li riconosce

editato in: da

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono concessi un giro per Roma e, con indosso le mascherine, nessuno li ha riconosciuti. Cappellino calcato in testa per lui, occhiali da sole per lei: il calciatore e la showgirl sono usciti di casa per una passeggiata in incognito nella Capitale, fra selfie e chiacchiere a Fontana di Trevi.

Un’uscita insolita per la coppia, amatissima dal pubblico, che è riuscita a passare inosservata grazie alle mascherine nere indossate da entrambi. Come due innamorati qualsiasi, Ilary e Francesco sono saliti in sella al loro motorino per un tour della Città Eterna. Prima tappa il Pantheon, poi Fontana di Trevi, accompagnati da altri amici, con mascherine e cellulare, Totti e la Blasi hanno scattato foto e girato video ricordo.

Il tutto passando inosservati, nessuno infatti li ha riconosciuti. Per una volta, grazie alle mascherine, la coppia si è riuscita a godere una giornata al centro di Roma senza che i fan li prendessero d’assalto. “Detto…fatto!”, ha scritto Totti, soddisfatto della giornata, postando alcuni scatti in cui si diverte con la moglie.

Ilary e Francesco sono usciti da soli, lasciando a casa i tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Da sempre molto riservati e lontano dai gossip, solo di recente i due hanno iniziato a raccontare la loro vita su Instagram. Dalla quotidianità con i figli al rapporto di coppia: Totti e la Blasi si comportando proprio come una coppia normale.

A svelarlo qualche tempo fa era stata proprio la conduttrice, che aveva raccontato a Grazia il suo legame con il calciatore. “David e Victoria, Sandra e Raimondo, su di noi ognuno dice la sua – aveva detto -. In particolare David e Victoria hanno una vita completamente sopra le righe, sono irraggiungibili. Io e Francesco non partecipiamo agli eventi mondani, abbiamo una routine normalissima e alla portata di tutti. E poi io non sono una bomba sexy”.

“Spesso alle donne dello spettacolo viene dato un ruolo: c’è la bellona, la cattiva ragazza, la gatta morta – aveva concluso -. Io sono sempre stata fidanzata, poi sposata, poi ho avuto figli. Non credo che il pubblico mi veda come un’icona di seduzione, al massimo di ironia. Non mi vedo così femme fatale. Sono quella che d’inverno per dormire si mette il pigiama e i calzettoni, ho sempre i piedi gelati. Per fortuna, Francesco è un termosifone”.