Ilary Blasi dopo la delusione per l’Isola torna a sorridere con Totti

Ilary Blasi torna a sorridere con Totti dopo la delusione per l’Isola dei Famosi. La showgirl romana infatti era stata indicata come la nuova conduttrice del reality dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Reduce da numerosi scandali e critiche, certa di aver ormai terminato il suo percorso, la presentatrice aveva scelto di abbandonare la trasmissione.

Mediaset aveva confermato il ritorno dell’Isola dei Famosi, salvo poi cambiare idea. Lo show ci sarà, ma andrà in onda il prossimo anno e non è ancora chiaro se a condurlo sarà proprio Ilary Blasi. Nel frattempo l’azienda del Biscione ha deciso di lasciare maggiore spazio al GF Vip che continuerà sino a fine aprile. Il reality guidato da Alfonso Signorini è riuscito a registrare ottimi ascolti anche dopo l’addio di Lady Totti che ha preferito dedicarsi a nuovi progetti.

Reduce dalla delusione di EuroGames, che non ha ottenuto i risultati sperati, Ilary era pronta a rimettersi in gioco, ma dovrà aspettare. Secondo alcune indiscrezioni svelate da Dagospia, la Blasi non avrebbe preso bene la momentanea sospensione del reality. La showgirl manca ormai da diverso tempo dalla tv dove ha condotto trasmissioni cult come il Grande Fratello Vip e Le Iene. L’Isola dei Famosi rappresentava per lei una forma di riscatto e un modo per tornare sul piccolo schermo con un grande successo.

Le cose però sono andate diversamente, ma Ilary, dopo l’iniziale delusione, sembra aver ritrovato il sorriso grazie a Totti. La modella e il marito infatti sono approdati a Madonna di Campiglio per una vacanza sulla neve. La coppia non ha perso tempo, raccontando su Instagram giornate all’insegna di sci, pranzi in alta montagna, viste mozzafiato e sorrisi. L’ex calciatore e la showgirl non hanno svelato se con loro ci sono anche i figli, ma è molto probabile che Chanel, Cristian e Isabel siano partiti con i genitori. Sono bastati pochi giorni di svago per consentire alla Blasi di sorridere ancora, in attesa dell’arrivo dell’Isola dei Famosi che, con molta probabilità, tornerà nel 2021.