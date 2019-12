Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez pronti per le nozze: “Sì, ti sposo”

editato in: da

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti per le nozze. La sorella di Belen sarebbe pronta a giurare amore eterno al fidanzato. A svelarlo è Novella 2000 che ha seguito la coppia durante un evento dedicato agli abiti da sposi. Circondato da un’atmosfera romantica, lo sportivo si è lasciato andare a una dichiarazione nei confronti della fidanzata, annunciando la volontà di sposarla.

“Sì, ti sposo, ti voglio sposare” ha detto Ignazio Moser. “Ma se non mi vuoi sposare!”, ha replicato Cecilia con ironia, ma lui ha insistito: “Guarda che sei sempre stata tu quella che non mi voleva sposare”. Dopo questo divertente scambio di battute, Ignazio ha chiarito a Novella 2000 che il matrimonio è fra i progetti della coppia. “L’idea delle nozze è più che forte” ha svelato, ribadendo il sogno di portare all’altare la piccola di casa Rodriguez.

La data delle nozze per ora non è stata ancora fissata. “Nessuno dei due ha fretta, siamo giovani – ha chiarito -, non abbiamo ancora trent’anni e tra i due io sono il più piccolo”. Un amore, quello fra Ignazio e Cecilia, nato al Grande Fratello Vip. All’epoca lei era ancora fidanzata con Francesco Monte, che lasciò di fronte alle telecamere. Da allora la Rodriguez e il giovane Moser non si sono più lasciati e stanno insieme da circa due anni, mentre l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo una love story con Giulia Salemi, ha ritrovato il sorriso accanto alla top model Isabella De Candia.

In attesa delle nozze di Cecilia, anche Belen starebbe pensando a un secondo sì. L’argentina ha ritrovato l’amore accanto al marito Stefano De Martino e sarebbe pronta ad allargare la famiglia. L’annuncio della gravidanza potrebbe arrivare molto presto come dimostrano le dichiarazioni fatte dalla Rodriguez nel corso dell’ultima puntata di Tu Sì Que Vales.

“Un giorno avrò una figlia come te!”, ha detto la showgirl a una piccola concorrente, scatenando i gossip sull’arrivo di un altro figlio dopo il primogenito Santiago, nato nel 2013.