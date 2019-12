Ida Platano svela nuovi dettagli sulle nozze con Riccardo

editato in: da

Ida Platano torna a parlare delle nozze con Riccardo Guarnieri dopo la romantica proposta a Uomini e Donne. La dama del Trono Over ci ha riflettuto ed è pronta a giurare amore eterno al compagno. Prima di farlo i due dovranno chiarire molte cose e rendere più forte il loro rapporto, nel frattempo Ida continua a sognare il giorno del suo matrimonio.

Se la data ufficiale non c’è ancora, di certo Ida ha le idee chiare per quanto riguarda gli invitati e l’abito. Fra i protagonisti delle nozze ci sarà di sicuro Gemma Galgani, migliore amica della Platano che ha vissuto con lei tutti i momenti più belli, ma anche i più difficili, della love story.

Era stata proprio lei a raggiungere Ida a Temptation Island per consolarla dopo aver visto alcuni video di Riccardo, e sempre la Galgani era intervenuta in trasmissione per difendere l’amica. Per questo motivo Gemma sarà accanto alla Platano il grande giorno e vivrà con lei ogni istante del matrimonio.

“Ha vissuto con me ogni attimo di questa storia nel bene e nel male – ha confessato Ida al Magazine di Uomini e Donne – e la voglio al mio fianco anche quando sposerò Riccardo”. I preparativi inizieranno presto, nel frattempo la Platano ha scelto l’abito. “Mi sono già sposata in bianco, forse cambierò colore stavolta – ha detto -. Sicuramente non sarò una sposa classica”.

Ida dunque sembra aver messo da parte i dubbi che nutriva riguardo la storia d’amore con Riccardo. Un vero e propio colpo di scena visto che la relazione fra i due sembrava ormai finita. “L’idea è nata perché avevo bisogno di dimostrarle i miei sentimenti con un gesto forte – ha detto Guarnieri -. Dopo due anni di conoscenza sarebbe stato inutile chiederle di ricominciare. So l’amore che provo per lei, so quello che voglio e voglio lei. La decisione di sposare Ida l’ho presa con consapevolezza, io sono convinto che lei è la donna della mia vita e non ho mai pensato, anche durante questa settimana di attesa, di aver fatto un gesto esagerato o eccessivo”